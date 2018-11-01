Как сообщается на сайте Министерства финансов ПМР: "- налог на игорную деятельность – поступило средств на сумму 2 409 853 руб. или 105% от плана, что на 979 709 руб. (29%) меньше фактических поступлений за I полугодие 2017 года;" В этом направлении отличились: г.Тирасполь – 1 326 921 руб. (104,6%) при плане 1 269 007 руб., г.Рыбница и Рыбницкий район – 255 201 руб. (141,8%) при плане 180 018 руб., г.Дубоссары и Дубоссарский район – 200 710 руб. (151,4%) при плане 132 607 руб.,
А вы говорите, господа-товарищи недовольные, что нет роста в экономике. Если бы не было, то и не играли бы!
Правда, почему-то "не игралось": г.Бендеры – 496 520 руб. (85,8%) г.Слободзея и Слободзейский район – 78 300 руб. (97,3%), г.Каменка и Каменский район – 52 200 руб. (100,6%)"