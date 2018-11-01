Президент Игорь Додон провел 24 ноября в Москве встречу с представителями молдавской диаспоры. Додон рассказал собравшимся о том, как он старается изменить ситуацию к лучшему, но ему мешают, об «окне» для голосования мигрантов и о том, что Молдова не выживет без России. О чем главу государства спрашивали в Москве соотечественники, и что отвечал президент — в репортаже NM.
На встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном в гостинице «Космос» собралось около тысячи человек. Как отмечали сами мигранты, в прошлом году на аналогичное мероприятие пришло в три раза больше соотечественников.
Начали позже заявленного времени. «Пунктуальность — это не про молдаван», — заметила одна из участниц встречи. На сцену поднялась советник президента по связям с диаспорой Кристина Буга и сообщила, что президент застрял в пробке.
Поэтому начать пришлось с концерта, которым должна была завершиться встреча. Зал поприветствовала Наталья Гордиенко. Публика ответила ей аплодисментами и радостными криками. Аудитория продолжала увеличиваться, люди все подъезжали. Кристина Буга еще несколько раз выходила на сцену, но к аудитории не обращалась, а шептала Гордиенко что-то на ухо: видимо, о том, что президент все еще в пробке. Гордиенко продолжала петь, а представители диаспоры — танцевать хору. Затем выступил народный исполнитель Исидор Глиб. Люди продолжали танцевать, но уже с меньшим энтузиазмом.
Наконец, в зале появился президент Игорь Додон, а вместе с ним председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная и посол Республики Молдова в РФ Андрей Негуца. Люди сразу ринулись к главе государства фотографироваться. Додон был не против, чего не скажешь о его личной охране.
Последней выступала группа «Доредос». Когда они завершили очередную композицию, на сцену вышла Кристина Буга и представила главу государства. Зал поднялся и приветствовал президента аплодисментами.
— Дадим допеть, потом вопросы? Или делаем селфи и по домам? — пытался шутить глава государства.
Аудитории нравилось, зал хохотал. Артистам дали допеть, мигрантам дотанцевать. Затем глава государства вышел на сцену.
— Может, устали? — поинтересовался Додон.
— Нет! — закричали из зала.
Президент Молдовы начал выступление с вопроса, на каком языке аудитории будет удобнее общаться. Все в один голос ответили: «На русском!». «Мы без вас не выживем», — сказал Додон. Он поблагодарил мигрантов за то, что они делают для страны, в частности, для ее экономики. «Хотел бы, чтобы все вернулись домой. Если бы дома был такой доход, как тут, вернулись бы», — добавил он.
Затем Додон рассказал собравшимся, как он пытается изменить ситуацию, но ему мешают: «Президент предлагает, а парламент блокирует. Два года мы с ними воюем».
— Обещаю: сдаваться не будем! И мы победим! — говорил лозунгами Додон. — Мы с вами! — выкрикивали из зала.
Сказал президент и о том, что Молдова не выживет без России: — Согласны? — Согласны!
Игорь Додон также напомнил залу о недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным и договоренностях о снятии таможенных пошлин с пяти товарных позиций. «С 1 января 2019 года их снимут», — уточнил он. Зал на это закричал: «Браво!». Вспомнили и о проблемах мигрантов. Додон отметил, что, по данным ФМС, молдавских мигрантов в России — 400 тысяч, но в реальности их больше, примерно 600 тысяч.
Он сообщил, что тем, кого депортировали, спишут нарушения, если до 1 февраля 2019 года они въедут на территорию Молдовы и вернутся в Россию не ранее 15 марта. Аудитория начала возмущаться, что срок большой, дети ходят в сады и школы, родители не могут их оставить одних. Президент пообещал его сократить.
Начались вопросы из зала. Одним из первых был о предстоящих выборах. Женщина жаловалась, что четыре года назад ей не удалось проголосовать: «Три часа стояли на холоде, проголосовать не дали, все закрылось».
На это Додон ответил, что, возможно, откроют несколько десятков участков, но не больше. «Боятся, что мы победим, им не выгодно»,— уточнил глава государства. Он добавил, что именно поэтому открыли «окно с 1 февраля до 15 марта», чтобы была возможность проголосовать на территории Молдовы.
На вопрос NM, кто будет баллотироваться от социалистов по округу от диаспоры на Востоке, Игорь Додон ответил, что пока не определились. «25 ноября в Санкт-Петербурге пройдет встреча с диаспорой, потом решим»,— заключил он.
Студентов интересовало, как получить статус наблюдателя на парламентских выборах в Молдове. Додон такого вопроса не ожидал и отправил студента РУДН к Гречаной за ответом.
Затронули тему пенсий. Мигранты возмущались, что по возвращении на родину не учитывается российский стаж. Додон ответил, что планирует аннулировать пенсионную реформу, проводить индексацию пенсий дважды — 1 октября и 1 апреля и учитывать стаж работы в России.
Спрашивали и о статусе Приднестровья. Додон сказал, что «мы в одной лодке». И добавил: «Либо вместе вперед, либо вместе на дно». Интересовал представителей диаспоры и вопрос дружбы с Украиной. «Если Молдова вступит в ЕврАзЭС, останется ли другом Украины?» — спросили из зала. «Если мы дружим с Россией, то будем дружить и с ЕС»,— ответил глава государства, подчеркнув, что, «если нас будут тянуть в санкции против РФ, мы займем нейтральную позицию».
Некоторых участников встречи заботили и отношения с Канадой. «Есть ли возможность наладить отношение с Канадой?» — спросила женщина, уточнив, что ее детям никак не удается туда уехать. На что Додон ответил: «Пусть не уезжают, дома лучше».
«Когда сможем вернуться на родину?» — спросили президента из зала. «Когда будете уверены, что ваших детей ждет хорошее будущее», —- ответил Додон.
В беседе с NM Виктор, в прошлом состоявший в партии «Патриоты Молдовы», сказал, что два года назад остался без работы и был вынужден приехать в Россию, где работает начальником службы охраны. «Если будут в Молдове условия — вернемся»,— пообещал Виктор. По его словам, такие встречи полезны.
«Пользы от таких мероприятий нет», — не сомневается работающий 11 лет в России 60-летний Георгий из Дондюшан. «У Додона пока нет никакой мощи. Знакомого хотели депортировать, а его Ренато Усатый выручил», — рассказал он NM.
Валентина из Чадыр-Лунги рассказала корреспонденту NM, что уже 15 лет работает в России. На территории РФ находится нелегально, ждет амнистию в январе. По ее словам, в прошлом году по просьбе мигрантов провели изменения, и «многим удалось обнулить статус депортированного, поэтому в таких встречах есть толк». Завершилось мероприятие селфи-сессией.