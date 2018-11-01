Автором соответствующей законодательной инициативы о внесении поправок в Закон «Об основах налоговой системы в ПМР» выступил депутат Олег Василатий. Необходимость ее принятия он объясняет «неоднозначным трактованием в правоприменительной практике субъекта целевого сбора села на его благоустройство».
Сегодня действующим законодательством прописано, что сельские (поселковые) Советы народных депутатов имеют право устанавливать целевой сбор с граждан на благоустройство территории села в размере, не превышающем 10 РУ МЗП в год с одного домовладения (квартиры). Местные сельские власти используют их на решение сельских проблем в соответствии со сметой расходов, утвержденной сельским Советом. При этом они могут как установить этот сбор, так его и отменить. Кто платит этот сбор? Законом прописано, что плательщиками налогов являются юридические лица, другие категории налогоплательщиков и физические лица, на которых в соответствии с законодательными актами возложена обязанность уплачивать налоги. Однако, если в каждом налоге, входящем в систему местных, четко определен субъект, на которого возлагается обязанность по его уплате, то что касается целевого сбора на благоустройства села, то здесь образовалась «юридическая нестыковка». Кто должен платить – владелец дома, а если дом сдается в аренду, арендопользователь должен или нет? А если в доме проживает родственник, он должен или нет?
Большинство сельсоветов полагают, что к налогоплательщикам должны быть отнесены физические лица, являющиеся собственниками либо владельцами домовладений (квартир), расположенных на соответствующей территории.
Однако Прокуратура ПМР, министерство финансов с таким положением дел не согласны, и настаивают, что целевой сбор должны платить: - собственники домовладений, квартир, то есть физические лица, зарегистрировавшие право собственности; -правообладатели домовладений (квартир), то есть физические лица, на которых оформлен технический паспорт; - владельцы домовладений (квартир), признаваемые сведениями «Похозяйственной книги». Нардеп Василатий не возражает против их точки зрения, и даже смотрит на проблему шире – в предложенной им законодательной инициативе он предлагает определить налогоплательщиков целевого сбора на благоустройство села из числа собственников домовладений и нанимателей жилых помещений по договорам социального и коммерческого найма. Иван Загоруйко
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Предлагаемые поправки в Закон «Об основах налоговой системы в ПМР»
1. Часть первую подпункта м) пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: «м) сельские (поселковые) Советы народных депутатов имеют право установить целевой сбор села (поселка) на благоустройство территории села (поселка) в размере, не превышающем 10 РУ МЗП в год с одного домовладения (квартиры), с использованием полученных средств на благоустройство территории данного села (поселка) в соответствии со сметой расходов, утвержденной сельским (поселковым) Советом народных депутатов на очередной финансовый год».
2. Подпункт м) пункта 1 статьи 16 дополнить новыми частями второй и третьей следующего содержания: «Целевой сбор села (поселка), предусмотренный частью первой настоящего подпункта, уплачивают собственники домовладений (квартир), за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящего подпункта. В том случае, если жилое помещение сдается по договорам социального или коммерческого найма целевой сбор села (поселка), уплачивают наниматели жилых помещений.