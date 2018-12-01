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Молдова попала в одну группу с Францией в отборочном этапе Евро-2020

Молдова попала в одну группу с Францией в отборочном этапе Евро-2020
Сборная Молдовы по футболу попала в группу H по итогам жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Вместе с Молдовой в группе оказался действующий чемпион мира — сборная Франции. Об этом сообщает УЕФА.
  • Сегодня, 07:41
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