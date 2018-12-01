А руководство предприятия утверждает, что в санкционный список Молдавский металлургический завод попал не по политическим мотивам, а в результате закулисных игр металлургов – монополистов.
Рынок металлолома в Украине, по оценке экспертов, – одна из самых закрытых и непрозрачных отраслей экономики, регулирование которой сегодня осуществляется фактически вручную. Монополисты диктуют свои условия и, подчас, устраняют конкурентов всеми возможными способами, паразитируя на болезненной теме обороноспособности, агрессии и войны.
Весной этого года в Украине были введены санкции в отношении 756 лиц и предприятий, причастных к российской агрессии. В хвосте списка компаний, базирующихся, в основном, на территории РФ, оказался и один из крупнейших потребителей украинского лома — ОАО "Молдавский металлургический завод" (ОАО "ММЗ"). Предприятие является экономическим субъектом Молдовы, хотя и расположено на территории Приднестровья, в Рыбнице. В связи с санкциями, ММЗ не только потерял возможность закупать металлолом в Украине, но и отгружать украинским покупателям готовую продукцию. Ограничения коснулись даже транзита заводской продукции в Европу через территорию Украины – хотя санкции этого не предусматривают.
В настоящее время завод производит два вида продукции: арматуру для строительства жилых домов — ее покупают в основном страны ЕС, Китай, Сербия, и катанку для изготовления проволоки, которая используется для производства метизной продукции и кордовой проволоки. Среди основных потребителей катанки — румынские, польские предприятия и одесский производитель канатов.
Поскольку ММЗ ориентирован на украинское сырье (фактически около 40% лома металлов, поступающего на завод на переработку - из нашей страны) и активно сотрудничал с украинскими предприятиями, неправомерное, по мнению руководства завода, наложение санкций фактически парализует его деятельность.
На ММЗ отмечают, что вместе с включением в санкционный список, началась активная травля завода в украинских СМИ, которая, теоретически, сейчас бессмысленна и выгодна только лишь заинтересованным конкурентам по рынку металлолома, «добивающих» уже и так задыхающееся от санкций предприятие.
Объективно никакой необходимости в ограничении экспорта лома металлов в Украине нет. По данным Украинской ассоциации вторичных металлов, это видно по объемам импорта лома в нашу страну — они незначительны. Вместе с тем, в качестве тяжелой артиллерии для защиты своих интересов олигархи-монополисты металлургической отрасли выкатили на передней план оборонную промышленность, которая якобы страдает от нехватки металлолома в стране. С точки зрения Украинской ассоциации вторичных металлов ассоциации гораздо больше вреда наносят ограничительные меры. Ведь искусственное сдерживание экспорта металлолома приводит к снижению его заготовки на внутреннем рынке, что в итоге негативно сказывается на поставках сырья металлургам. Кто при этом в выигрыше, а кто в проигрыше — гадать не надо. В конечном итоге — все. И заготовители, и металлурги, и государство в целом.
Молдавский металлургический завод утверждает, что работает по честным прямым контрактам, с полным отчислением всех сборов и экспортных пошлин Украине, с прозрачной и открытой логистикой, не поставляет свою продукцию не в Крым, ни в РФ. Мало того, благодаря выгодной ценовой политике, в продукции ММЗ заинтересованы и украинские заводы.
На «Молдавском металлургическом заводе», который с 2015 года имеет статус государственного, работает свыше 2 тысяч человек, треть из которых – граждане Украины. Вместе со своими семьями они составляют костяк украинской диаспоры в Рыбнице, где выходит украинская газета "Гомін", действует ансамбль украинской песни "Барвінок", детский вокальный ансамбль украинской песни "Золоті дзвіночки".
Работники завода уже написали обращение к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию и пересмотреть систему ограничений деятельности ММЗ.