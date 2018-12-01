Действующее в ряде областей Украины военное положение практически не ощущается в Одессе, куда любят часто приезжать многие жители Молдовы, и для поездок в эту жемчужину у моря нет каких-либо препятствий в виде длительных процедур на границе и т. д.
Об этом порталу Noi.md на условиях сохранения анонимности рассказал один из жителей молдавской столицы, который на прошлой неделе провел в любимом городе Одессе три дня и смог своими глазами увидеть и сравнить, как изменилась жизнь местных жителей и гостей жемчужины Черного моря.
Он поведал, что о действующем военном положении в Одессе ничего не говорит, за исключением усиления экипажей патруля на улицах города. «Одесса как жила своей жизнью, так и живет. Люди ходят на работу, их заботят больше повседневные проблемы, как заработать на жизнь, чтобы купить еду и одежду, заплатить по коммунальным счетам. Все идет своим чередом. Я провел в Одессе три дня, был во многих местах скопления людей, где даже разговоров нет о военном положении, везде идет обычная, повседневная жизнь. А сами местные жители называют введенное военное положение не иначе как цирком со стороны властей», - сказал наш соотечественник.
По его словам, единственная разница, в сравнении с предыдущими поездками в Одессу, состоит в том, что в городе были усилены экипажи патруля. Они останавливают подозрительные, как им кажется, машины, и при необходимости из машины патруля может выйти человек с автоматом. Но самих автоматчиков на улицах Одессы не увидишь. За все три дня только один раз в городе был замечен военный конвой с ракетными установками. При этом люди смеялись по поводу увиденного, снимали все это на телефон. На железнодорожном вокзале была замечена народная дружина.
Как отметил источник, при пересечении украинской границы каких-либо проблем для граждан с молдавским паспортом нет, и военное положение никак не сказалось на длительности процедур проверок. При этом пересекалась граница в Кучурганах, которые считаются одним из самых «жестких» пунктов для пересечения границы.
«Как обычно, у всех проверяют паспорта. Если у граждан есть большие сумки, таможенники интересуются, не везут ли пассажиры сигареты и алкоголь сверх оговоренных норм. Но досматривают физически только некоторый багаж. В то же время на таможенных постах мужчин с российскими паспортами высаживают без лишних объяснений, ставят штамп о депортации, информируя их о том, что выполняется приказ верховного главнокомандующего не пускать в страну всех мужчин с российскими паспортами. У граждан Молдовы проблемы при въезде могут возникнуть только при наличии георгиевской ленточки, которая запрещена на территории Украины, или если они совершают другие нарушения», - рассказал собеседник.
В то же время он обратил внимание на то, что курсирующие в Одессу из Кишинева модернизированные поезда находятся в очень ужасном, запущенном состоянии, а люди, которые берут билеты в первый класс, едут зачастую без отопления, на грязных сиденьях. Оставляет желать лучшего отношение персонала к пассажирам.
По некоторым данным, в Одессу часто пускают составы поездов, которые курсируют по Молдове, поскольку состав, выделенный для поездок в Одессу, часто ломается, есть технические проблемы, которые не может пока устранить румынская сторона, модернизировавшая молдавские дизель-поезда.