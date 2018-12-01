Как сообщил Георгий Вилков, в музей Бендерской крепости рыбаки принесли находку, которую они нашли в прибрежной зоне в районе Солдатского пляжа. Материал - глина. Высота 23 см, ширина 18 см. В фонды музея пока не внесено до проведения экспертизы.