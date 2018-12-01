Как сообщает сайт "Старый бастион", в Бендерах в ближайшее время открывается новый комплекс. Только ресторанов там 5: два турецких, украинский, молдавский и русский.
"Гостинично-ресторанный комплекс «Старый Бастион» расположен на берегу Днестра в одном из самых живописных мест Приднестровья - городе Бендеры, на территории исторического памятника архитектуры Бендерской крепости. Крепость была построена по приказу Сулеймана Великого и первоначально принадлежала Османской империи. Отдыхая здесь, у Вас есть возможность посетить крепость и музеи с профессиональными гидами, парк Александра Невского, смотровую площадку, а также насладится видами Днестра.
«Старый Бастион»- это гостинично-ресторанный комплекс выполненный в старинном турецком стиле, повторяющим единый архитектурный ансамбль с Бендерской крепостью. Удачно разместившись при въезде в город Бендеры, комплекс (отель) открывает прекрасные возможности для своих гостей. В 20 км от комплекса - столица Приднестровья г.Тирасполь, в 45 км находится аэропорт г. Кишинев, а в 7 км ЖД вокзал г. Бендеры.
Комплекс состоит из роскошного банкетного зала на 200 персон, национальных ресторанов, гостиницы.
Также вскоре планируется открытие караоке клуба, спа cалона с турецким хамамом и русской баней. В летний период откроются просторные террасы для фотосессии мероприятий и отдыха гостей"