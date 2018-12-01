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"Старый бастион" приглашает

"Старый бастион" приглашает
Как сообщает сайт "Старый бастион", в Бендерах в ближайшее время открывается новый комплекс. Только ресторанов там 5: два турецких, украинский, молдавский и русский.

"Старый бастион" приглашает

"Старый бастион" приглашает

"Старый бастион" приглашает

"Старый бастион" приглашает

"Старый бастион" приглашает

"Гостинично-ресторанный комплекс «Старый Бастион» расположен на берегу Днестра в одном из самых живописных мест Приднестровья - городе Бендеры, на территории исторического памятника архитектуры Бендерской крепости. Крепость была построена по приказу Сулеймана Великого и первоначально принадлежала Османской империи. Отдыхая здесь, у Вас есть возможность посетить крепость и музеи с профессиональными гидами, парк Александра Невского, смотровую площадку, а также насладится видами Днестра.

«Старый Бастион»- это гостинично-ресторанный комплекс выполненный в старинном турецком стиле, повторяющим единый архитектурный ансамбль с Бендерской крепостью. Удачно разместившись при въезде в город Бендеры, комплекс (отель) открывает прекрасные возможности для своих гостей. В 20 км от комплекса - столица Приднестровья г.Тирасполь, в 45 км находится аэропорт г. Кишинев, а в 7 км ЖД вокзал г. Бендеры.

Комплекс состоит из роскошного банкетного зала на 200 персон, национальных ресторанов, гостиницы.

Также вскоре планируется открытие караоке клуба, спа cалона с турецким хамамом и русской баней. В летний период откроются просторные террасы для фотосессии мероприятий и отдыха гостей"
  • Вчера, 09:52
  • DTV
  • Просмотров: 557
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