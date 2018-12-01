Клевета нынче будет дорого стоить По распоряжению президента республики в Верховный Совет направлена законодательная инициатива о внесении изменений в некоторые законодательные акты ПМР, в соответствии с которыми в Уголовный кодекс вновь вводится «статья за клевету». Автор инициативы объясняет необходимость ее принятия «актуальностью в общественной и политической жизни» и тем, что «честь и достоинство относятся к числу важнейших духовных нематериальных благ, принадлежащих каждому гражданину». А «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются важным моментом на пути построения правового государства». Мы же правовое государство строим? (или построили уже?).
Надо напомнить, что наш УК уже устанавливал уголовную ответственность за преступления, связанные с посягательством на честь и достоинство личности. Но в бытность Е.Шевчука президентом Верховный Совет эту норму из УК исключил под предлогом необходимости демократизации, расширения свободы слова. Что было потом, многие, наверняка, еще помнят – чего стоит только предвыборная президентская кампания 2016-го года. Тогда это называлось демократией и свободой мнений и убеждений. Сегодня возникла необходимость вернуть статью – и правильно, нечего в демократию разводить, играть в свободу слова, мнений и убеждений. Поиграли - и будя!
В настоящее время меры защиты чести и достоинства личности закреплены в Кодексе об административных правонарушениях, регламентирующих законодательные положения о клевете и оскорблении. Но КоАПом устанавливается лишь штраф, который по мнению разработчиков законопроекта, не является достаточным и эффективным способом против «клеветников». Установление уголовной ответственности за клевету (цитирую законопроект) – вот «это те меры, посредством которых государство может в большей мере защитить личность от негативной отрицательной оценки, от распространения непроверенной информации, в том числе от ложных фактов».
Поэтому, принимая во внимание «особую значимость конституционного права граждан на защиту чести и достоинства как высших ценностей правового демократического государства и гражданского общества», предлагается Уголовный кодекс дополнить новой статьей «Клевета», установив повышенные санкции, а также новые квалифицирующие признаки что же такое клевета, по сравнению с ранее действующей аналогичной статьей.
Итак, какова же «цена вопроса»? Изучайте, чтобы потом случайно «не вляпаться. Итак, клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию наказывается штрафом в размере от 400 до 600 РУ МЗП (в среднем от 8 до 12 тыс. руб.) либо обязательными работами на срок до 80 часов.
Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации - штрафом в размере от 600 до 800 РУ МЗП (от 12 до 16 тыс. руб.) либо обязательными работами на срок до 120 часов.
Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере от 800 до 1000 РУ МЗП (в среднем от 16 до 20 тыс. руб.) либо обязательными работами на срок до 160 часов.
Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а равно клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера, - наказывается штрафом в размере от 1000 до 1200 РУ МЗП (от 20 до 24 тыс. руб.) либо обязательными работами на срок до 200 часов.
Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления наказывается штрафом в размере от 1200 до 1400 РУ МЗП либо обязательными работами на срок до 240 часов.
Кроме того, законопроектом предлагается также ввести уголовную ответственность за клевету в отношении судьи, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного исполнителя. Тут тоже все «весело» и дорого. Так, за клевету в отношении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дел или материалов в суде, можно будет «расстаться» с кругленькой суммой - от 700 до 1700 РУ МЗП (в среднем от 14 до 34 тыс. руб.). Либо обязательно отработать от 180 до 240 часов, а то и вовсе лишиться свободы на срок до 2 лет. Клевета в отношении следователя, либо лица, производящего дознание, судебного исполнителя, прокурора «оценивается» дешевле – штрафом от 350 до 700 РУ МЗП либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на такой же срок. Строгие нормы уголовно-штрафного наказания за клевету в отношении судей, прокуроров и т.д. введена впервые.
Законопроектом также предусматривается ужесточение ответственности за оскорбление представителя власти. После принятия законопроекта за это преступление придется «заплатить» от 300 до 450 РУ МЗП, либо отработать от 140 до 200 часов, либо на исправительных работах сроком от 6 месяцев до одного года, либо лишиться свободы на срок до двух лет. В ныне действующем законодательстве пока действует норма, предусматривающая штраф от 200 до 350 РУ МЗП. К слову, эта статья активно «действует» и сегодня - по данным МВД, сегодня зарегистрировано 365 преступлений по указанной статье, по 262-м возбуждено уголовное дело, на рассмотрение в суд передано 211. Семен Погребняк
Кому интересно
Дополнить УК статьей 126-1 следующего содержания: «Статья 126-1. Клевета 1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - наказывается штрафом в размере от 400 (четырехсот) до 600 (шестисот) расчетных уровней минимальной заработной платы либо обязательными работами на срок до 80 (восьмидесяти) часов. 2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - наказывается штрафом в размере от 600 (шестисот) до 800 (восьмисот) расчетных уровней минимальной заработной платы либо обязательными работами на срок до 120 (ста двадцати) часов. 3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере от 800 (восьмисот) до 1000 (одной тысячи) расчетных уровней минимальной заработной платы либо обязательными работами на срок до 160 (ста шестидесяти) часов. 4. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а равно клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера, - наказывается штрафом в размере от 1000 (одной тысячи) до 1200 (одной тысячи двухсот) расчетных уровней минимальной заработной платы либо обязательными работами на срок до 200 (двухсот) часов. 5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказывается штрафом в размере от 1200 (одной тысячи двухсот) до 1400 (одной тысячи четырехсот) расчетных уровней минимальной заработной платы либо обязательными работами на срок до 240 (двухсот сорока) часов.».
Дополнить Кодекс статьей 294-1 следующего содержания: «Статья 294-1. Клевета в отношении судьи, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного исполнителя 1. Клевета в отношении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дел или материалов в суде - наказывается штрафом в размере от 700 (семисот) до 1700 (тысячи семисот) расчетных уровней минимальной заработной платы либо обязательными работами на срок от 180 (ста восьмидесяти) до 240 (двухсот сорока) часов либо исправительными работами на срок от 1 (одного) года до 2 (двух) лет, либо лишением свободы на срок до 2 (двух) лет. 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в отношении следователя, лица, производящего дознание, судебного исполнителя в связи с производством предварительного расследования либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта, а также в отношении прокурора в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, - наказывается штрафом в размере от 350 (трехсот пятидесяти) до 700 (семисот) расчетных уровней минимальной заработной платы либо обязательными работами на срок от 180 (ста восьмидесяти) до 240 (двухсот сорока) часов либо исправительными работами на срок до 2 (двух) лет, либо лишением свободы на срок до 2 (двух) лет. 3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказываются лишением свободы на срок от 1 (одного) года до 4 (четырех) лет.».
Санкцию статьи 316 изложить в следующей редакции: «наказывается штрафом в размере от 300 (трехсот) до 450 (четырехсот пятидесяти) расчетных уровней минимальной заработной платы либо обязательными работами на срок от 140 (ста сорока) до 200 (двухсот) часов, либо исправительными работами на срок от 6 (шести) месяцев до 1 (одного) года, либо лишением свободы на срок до 2 (двух) лет.».