Запланированное на 21 декабря открытие совместного пункта пропуска на молдо-украинской границе в Паланке перенесено на неопределенный срок по требованию Украины.

Об этом поздно ночью в четверг сообщила пресс-служба Пограничной полиции Молдовы, без уточнения каких-либо деталей.



Модернизированный пункт пропуска был построен исключительно на территории Молдовы, позволив Украине полностью и безо всяких ограничений пользоваться автотрассой Одесса-Рени, часть которой (7,7 км) проходит по территории Молдовы.



Строительство велось за деньги Евросоюза (4,5 млн Евро) и Молдовы (1,7 млн Евро), а проект реализовывался Программой ООН по развитию.

Его открытие планировалось 21 декабря, в 13.00.