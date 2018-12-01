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Украина отменила открытие совместного пункта пропуска на границе в Паланке

Украина отменила открытие совместного пункта пропуска на границе в Паланке
Запланированное на 21 декабря открытие совместного пункта пропуска на молдо-украинской границе в Паланке перенесено на неопределенный срок по требованию Украины.
Об этом поздно ночью в четверг сообщила пресс-служба Пограничной полиции Молдовы, без уточнения каких-либо деталей.

Модернизированный пункт пропуска был построен исключительно на территории Молдовы, позволив Украине полностью и безо всяких ограничений пользоваться автотрассой Одесса-Рени, часть которой (7,7 км) проходит по территории Молдовы.

Строительство велось за деньги Евросоюза (4,5 млн Евро) и Молдовы (1,7 млн Евро), а проект реализовывался Программой ООН по развитию.
Его открытие планировалось 21 декабря, в 13.00.
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  • Сегодня, 08:29
  • DTV
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