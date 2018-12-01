К какому бы сроку ни приговорили задержанного инструктора "ДНР", россиянина Валерия Гратова, он достаточно ценен для своей страны и пойдет на обмен. Такое мнение высказал журналист Андрей Цаплиенко. Задержанный украинскими пограничниками российский офицер Валерий Гратов находится в следственном изоляторе, условия содержания – хорошие. Об этом журналист Андрей Цаплиенко рассказал в интервью "Радио Свобода".
"Все его просьбы выполняются. Он там, насколько я знаю, жаловался на еду, на то, что у него матрас неудобен, – ему туда удобный матрас доставили. Я сомневаюсь, что с нашими гражданами, оказавшимися в плену "ДНР" и "ЛНР", или с заключенными в России обращаются так же", – отметил журналист.
"У Гратова высокооплачиваемый адвокат. Кто платит – я не знаю", – добавил он.
Из общения с Гратовым стало понятно, что он осознает свой статус и свою ценность для России, подчеркнул Цаплиенко.
"Гратов более опытный человек, и он понимает, насколько он ценен для России, понимает, что его в любом случае будут менять. Какой бы срок ему ни дали, в чем бы его ни обвинили, он достаточно ценен и пойдет на обмен. Это для него не мотив и не аргумент, что он получит 15 лет в Украине, потому что в конечном итоге его поменяют", – сказал он.
По словам Цаплиенко, задержанный российский офицер ведет себя сдержанно и отрицает все обвинения.
"Иногда жалостливо что-то говорит, иногда что-то вспоминает, по-дружески общается со следователями, по-дружески общался с нами, без камеры. Но он явно врет, манипулирует, все отрицает. Иногда, когда с ним говоришь, ты его как-то расслабляешь – и он забывает, где находится. Тогда проскальзывают какие-то вещи, которые говорят о том, что он не просто так находился на востоке Украины, что он принимал участие в боевых действиях", – рассказал он.
9 июля Цаплиенко сообщил, что украинская разведка задержала инструктора донбасских боевиков, полковника Валерия Гратова, которого в Федеральной службе безопасности РФ хотели назначить заместителем "министра госбезопасности Приднестровья".
Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что при задержании Гратова в его куртке был найден потайной карман с личными данными первых лиц России и Приднестровья, наградами, фотографиями с мест боевых действий. Источник