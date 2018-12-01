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Покурор прокомментировал приговор Шевчуку. Шевчук ответил.

Покурор прокомментировал приговор Шевчуку. Шевчук ответил.
Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий прокомментировал приговор, вынесенный экс-президенту ПМР Евгению Шевчуку.
«Шевчук в данное время обладает статусом осужденного. Есть приговор суда, а не статус подсудимого. Следующая стадия, когда приговор вступит в законную силу, - это исполнение приговора», - сказал Анатолий Гурецкий.
Следствие доказало вину бывшего Президента по всем пяти эпизодам: незаконное удержание зарплат и пенсий на 30%, хищение государственных денег (83 млн рублей) через «Стабилизационный Фонд», взятка заключенным за ложь. И еще два эпизода. Коррупционная схема на «Биохиме», в ходе которой Шевчук заработал сотни тысяч долларов, по решению суда придется вернуть в приднестровских рублях, сообщает Первый Приднестровский телеканал.

«Признали вину Шевчука по получению взятки в 600 тысяч долларов от одного из предпринимателей. И другой эпизод взяточничества - более 700 тысяч долларов, которые Шевчук получал от деятельности завода "Биохим"», - пояснил прокурор ПМР.

О первой судимости Шевчук узнал не на скамье подсудимых. Но Анатолий Гурецкий уверен, что по закону бывший президент ответит. Ему придется платить по счетам. Теперь всё имущество экс-президента может перейти в собственность государства.

«Шевчуку, в принципе, выгодно: чем раньше он явится к правосудию и исполнит приговор, определенный судом, тем быстрее он освободится», - подчеркнул Анатолий Гурецкий.

Если Шевчук наберется смелости и исполнит приговор суда, в 2034 году будет свободен. Правда, без права работать на государственных должностях пять лет после заключения. Лишили Шевчука всех регалий и госнаград. Вердикт Верховного Суда адвокаты экс-президента могут обжаловать в течение недели после получения на руки копии приговора.

Напомним, Верховный суд приговорил Евгения Шевчука к 16 годам строгого режима и штрафу в 600 миллионов рублей.


Экс-президент ПМР не остался в долгу:
Покурор прокомментировал приговор Шевчуку. Шевчук ответил.
  • Сегодня, 08:12
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