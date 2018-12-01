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Новогодний опрос на улицах города Бендеры

Новогодний опрос на улицах города Бендеры
26 декабря съемочная группа "Днестр ТВ" вышла на "охоту": в это время на улицах города Бендеры мы опрашивали людей о самом праздничном. Кто нам по пути попался, тот и отвечал. Ответы даны практически без редактирования.

  • Сегодня, 18:57
  • DTV
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