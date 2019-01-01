Игорь Додон поздравил граждан в своей новогодней речи: Уверен, что новый год станет годом перемен к лучшему!

Игорь Додон обратился к гражданам республики, поздравив их с Новым Годом и пожелав, чтобы этот год стал годом перемен к лучшему. Он объявил 2019-й год годом семьи:



- Уважаемые сограждане!

Вот и прошел еще один год в истории страны и жизни каждого из нас. Это был год, который оставил свой след в наших душах. Одни будут вспоминать 2018-й с радостью, а другие, возможно, с грустью, из-за разочарований или понесенных утрат. В 2018 году также завершается длившийся целых девять лет сложный период в политике Республики Молдова – бурный период конфликтов и ожесточенной борьбы между партиями власти. К сожалению, за это время многие люди окончательно покинули Молдову из-за тех событий, которые происходили в политической, экономической и социальной сфере. Как президент страны, я решаю конкретные социальный проблемы людей, готовил основу для перемен к лучшему. Президентский дворец, перед которым я сейчас нахожусь и обращаюсь к вам с новогодним посланием, - это важный символ нашей государственности, и я рад, что через девять лет, после того как здание было разрушено, нам удалось его восстановить, не потратив при этом денег из госбюджета.



В 2019 году и в последующие годы нам предстоит еще многое восстановить в нашей стране. Мы должны восстановить здания и учреждения, сельскую и городскую инфраструктуру, фабрики, заводы; нам нужно восстановить страну и укрепить дух людей в Молдове. Хочу заверить вас, что несмотря на все трудности и несправедливости, у Молдовы есть будущее! Мы докажем, что у нас достаточно сил и энергии, для того, чтобы осуществить перемены к лучшему в нашей стране. Каждый на своем месте, будь то профессиональная деятельность, семья, образование, - может поменять мир вокруг себя, сделать его более справедливым, а вместе, а вместе мы добьемся улучшения во всей Молдове и нашей общей судьбе. Я уверен, 2019-й год будет годом перемен к лучшему, для всех нас! Напомню Вам, что в августе 2019 года, мы вместе отметим важную историческую дату - 75 лет со дня освобождения Молдовы от фашистских захватчиков. Это дата Мира и радости, но в тоже время дата скорби и вечной памяти. Пусть в Новом году мы все будем мудрее и терпимее друг к другу и пусть вера в более достойное будущее, вдохновляет наши мысли и дела.



Уважаемые соотечественники, 2018 год был объявлен Годом господаря Штефана Великого и Святого, в целях укрепления молдавской государственности и патриотизма. 2019-й будет Годом семьи, чтобы поддержать детей, молодых родителей, чтобы избежать демографического коллапса в нашей стране. 2019 год должен стать годом перемен к лучшему во всех областях и во всех отношениях: и в вашей профессиональной карьере, и в личной жизни, и в социальном, экономическом и политическом развитии страны. Желаю вам, чтобы в новом году ваши надежды воплотились в жизнь. Желаю вам как можно больше счастливых мгновений рядом с близкими, детьми, родителями, друзьями! Войдем в 2019 год с уверенностью, и Бог нам в помощь!



С Новым 2019 годом!, - заявил Додон в своём обращении.