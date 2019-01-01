Президент ПМР Вадим Красносельский, в соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровья, в порядке законодательной инициативы направил проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О милиции» на рассмотрение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики.
Что в этом случае предлагается? Если ранее охрана объектов, подлежащих обязательной охране милицией осуществлялась в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством, то теперь президент желает все поставить под свой контроль: