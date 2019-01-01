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В РФ ввезли первую партию молдавских яблок без таможенных пошлин

В РФ ввезли первую партию молдавских яблок без таможенных пошлин
Первые партии молдавских яблок успешно пересекли границу Российской Федерации без каких-либо таможенных пошлин.

Об этом сообщил советник Президента Молдовы по агропромышленному сектору Ион Пержу, в рамках своего рабочего визита на север страны, где представитель главы государства пообщался с местными производителями, передает a-tv.md.

Представители Администрации главы государства в эти выходные совершили рабочий визит в северные районы страны, чтобы встретиться с местными производителями и экспортерами фруктов. Целью поездки стала растиражированная рядом СМИ информация о том, что «якобы» договоренности Президентов Молдовы и России о снятии таможенных пошлин при ввозе молдавских фруктов в Россию не работают.

«За последние дни возникло много споров по поводу другого постановления РФ, которое устанавливает запрет на импорт и транзит ряда товарных позиций из Украины. Наверняка есть заинтересованные лица, которые намерено, пытаются ввести в заблуждение наших производителей, им говорят, что и яблоки тоже попадают под запрет. Поэтому мы и встретились с ними, чтобы объяснить нашим предпринимателям, что свежие фрукты и подобные продукты, в особенности яблоки, не подпадают под это постановление, данный запрет направлен касается только Украины, а не на Республику Молдова», — сказал советник Президента по агропромышленному сектору Ион Пержу.

Ион Пержу пояснил, что с 1 января также вступил запрет на транзит и импорт ряда товарных позиций из Украины в Россию, и политические противники Президента, пытались ввести в заблуждение наших предпринимателей, заявляя, что вся молдавская продукция также подпадает под запрет. Постановление правительства РФ создало риски для определенных групп молдавских товаров, таких как винодельческая и консервная продукция, поскольку, согласно новым правилам, их нужно ввозить в Россию в обход Украины. Для решения возникшей проблемы на данном этапе Администрация главы государства и президент лично, ведет переговоры с руководством Российской Федерации. При этом Пержу отметил, что свежие овощи и фрукты экспортируются в Россию без каких-либо проблем
  • Вчера, 18:23
  • DTV
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