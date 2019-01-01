Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости корью в Грузии и на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В Европейском регионе регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости корью за последние десять лет. Известно о 37 смертельных случаях. Наиболее пострадавшие страны — Украина и Грузия», — заявили в ведомстве.



По данным Роспотребнадзора, за последний год на Украине показатель составил 849 больных корью на 1 миллион, в Грузии — 396 больных на 1 млн населения.



Ранее руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что в стране началась вспышка кори.