Dnestr.TV

 
0

Президент – гражданам: Не продавайтесь за гречку и мититеи. Их у вас украли

Президент – гражданам: Не продавайтесь за гречку и мититеи. Их у вас украли 10 лет у власти в Молдове находятся проевропейские партии. Они пытаются шифроваться, но именно они руководили страной всё это время, и у них была реальная возможность изменить ситуацию к лучшему, однако они не сделали этого. Об этом в рамках специального выпуска на телеканале НТВ Молдова заявил президент Игорь Додон.

– Они начали бороться между собой, пытались показать, кто сильнее, и пытались утопить своего политического оппонента. Все 10 лет мы присутствовали при этой борьбе. Из-за этого у многих граждан просто руки опускаются, – сказал глава государства. Вместе с тем Игорь Додон отметил, что верит в мудрость наших граждан, и в то, что они сделают правильный выбор.

– Если мы не смогли достучаться до наших граждан, и они поверили тем, кто дает им больший пакет гречки, я всегда говорил: “Ее украли у вас. Не продавайтесь за мититеи. Если вам дают – берите, но голосуйте честно”. Уверен, после этих выборов ситуация будет другой. Нам нужно массово участвовать в выборах. Пришло время в этом году ударить кулаком по столу и идти дальше, – добавил он. Игорь Додон также отметил, что ожидает много сюрпризов по результатам предстоящих выборов, и выразил уверенность в том, что они обернутся массовым голосованием против тех, кто находился у власти последние 10 лет.
  • Сегодня, 09:26
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Еще одного депутата ВС ПМР хотят лишить неприкосновенно ...
  • Ловкость цифр, и никакого мошенничества Заметки по пово ...
  • Что можно ввозить в Приднестровье?
  • Конфликт в Бендерах: противостояние между ОО "Боевые б ...
  • Проверяем - поэтому материал находится в режиме ожидани ...
  • Всех приднестровцев и неприднестровцев занесут в реестр ...
  • И вновь ДТП в Парканах...
  • Усе готово: пожалуйте на арест!
  • Дан приказ ему на Запад. Нам в какую сторону? С кем сег ...
  • Законодательные маневры вокруг охраны

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Еще одного депутата ВС ПМР хотят лишить неприкосновенно ...
  • Ловкость цифр, и никакого мошенничества Заметки по пово ...
  • Что можно ввозить в Приднестровье?
  • Конфликт в Бендерах: противостояние между ОО "Боевые б ...
  • Проверяем - поэтому материал находится в режиме ожидани ...
  • Всех приднестровцев и неприднестровцев занесут в реестр ...
  • И вновь ДТП в Парканах...
  • Усе готово: пожалуйте на арест!
  • Дан приказ ему на Запад. Нам в какую сторону? С кем сег ...
  • Законодательные маневры вокруг охраны
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна