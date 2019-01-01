Правительство сегодня всерьез взялось за должников. Под эту борьбу со злостными неплательщиками готовится законодательная база, которая призвана призвать их к ответу. Из этого числа – последняя законодательная новелла правительства о внесении поправок в Жилищный кодекс, которая прописывает сроки выбивания долгов.
В пояснительной записке к законопроекту правительство поясняет, что до обращения в судебные органы жилищно-коммунальные организации вынуждены предпринимать меры досудебного порядка взыскания задолженности, то есть, направляют в адрес неплательщиков претензии о необходимости погашения задолженности.
Для подтверждения обоснованности своих требований они обязаны предоставить в судебные органы кипу необходимых документов (справку о задолженности с указанием периода и суммы долга, копию лицевого счета, поквартирной карточки или адресную справку и др.). Но, сетует правительство, на все это уходит много времени, жилищно-коммунальные организации не укладываются в сроки, отведенные законодательством, для подачи иска в суд, следовательно, не могут требовать с должников погашения задолженности за «коммуналку».
Правительство считает, что в условиях наличия более 100 тысяч лиц, имеющих задолженность по жилищно-коммунальным услугам, установленный общий срок исковой давности следует признать недостаточным для взыскания задолженности с неплательщиков в судебном порядке (сегодня 3 года). И в связи с этим предлагает увеличить срок исковой давности по данному виду требований, предусмотреть право организаций предъявлять требования для взыскания задолженности по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги в течение 5 лет.