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Откуда денежки? Правительство требует от некоммерческих организаций ответа на этот вопрос

Откуда денежки? Правительство требует от некоммерческих организаций ответа на этот вопрос
Напомним, в марте прошлого года вступил в силу закон «О некоммерческих организациях», который вызвал неоднозначную оценку в среде «нпошников», расценивших его как притеснение их прав. Надо отметить, что в преддверии принятия закона в республике проводились общественные прения между властью и представителями неправительственного сектора, ломались копья, вносились предложения, проводились консультации, но в итоге законодатели, не оглядываясь на широкое мнение общественности, «продавили» свой вариант, чем сильно разочаровали ту самую общественность. Но, как бы там ни было, закон принят, поэтому будьте любезны…

«Вдогонку» к закону правительство в июле приняло постановление № 259, которым установило формы и сроки отчетности некоммерческих организаций об объемах их финансирования. В ноябре его подкорректировали, видимо, в силу его «сыроватости», сейчас, в январе, вновь внесли правки.

Итак, на сегодняшний день правительственное постановление прописывает некоммерческим организациям сдавать в территориальную налоговую инспекцию (на учете которой состоит НКО) отчет об объеме получаемых ими денежных средств и иного имущества, в том числе от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. А также обязывает НКО отчитываться о целях и фактическом их расходовании ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным. Для «облегчения» отчетной работы правительство разработало для НКО соответствующее Приложение к постановлению.

В нем (в постановлении) прописано, что налоговая инспекция в случае необходимости обязана предоставить отчет о финансовом состоянии некоммерческих организаций другим заинтересованным министерствам и ведомствам не позднее 5 рабочих дней со дня его получения.
Действие правительственного постановления не распространяется
на потребительские кооперативы, товарищества собственников жилья, религиозные организации, зарегистрированные в установленном законом порядке, органы государственной власти, иные государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления.

Иван Загоруйко

  • Сегодня, 06:29
  • DTV
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