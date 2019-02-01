Президент В.Красносельский своим указом внес поправки в указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в ПМР», принятый еще в 2001 году в бытность Смирнова президентом. Предложенные нынешним главой изменения расширяют перечень тех самых праздничных и памятных дней в нашем приднестровском календаре.

Так, в нем появился новый повод для «отмечания» - День Государственного флага Приднестровской Молдавской Республики. Но вынуждены огорчить любителей праздничных дней – дополнительного выходного не получится. День нашего зелено-красного символа будет отмечаться 2 сентября, который, напомним, считается Днем республики.

День флага провозглашен, как явствует из указа, в целях формирования патриотического и духовно-нравственного развития населения и воспитания молодежи с учетом исторических событий становления республики.

Семен Погребняк

