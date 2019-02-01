Группа депутатов Верховного Совета инициировала принятие поправок в некоторые законодательные акты, регулирующие порядок списания банками в безакцептном порядке средств, поступающих на счета клиентов.



Напомним, что сегодня, согласно действующим статьям Гражданского кодекса, предусмотрено, что по договору банковского счета списание банком денежных средств со счета осуществляется на основании распоряжения владельца счета. Без него списание денежных средств, находящихся на счете, осуществляется либо в порядке исполнительного производства, либо на основании условий заключенного между банком и клиентом договора, предусматривающего в качестве одного из условий возможность списания средств без получения дополнительного согласия клиента, например по кредитному договору. Также напомним, что в соответствии уже с другим законом - «Об исполнительном производстве» - установлены виды доходов должника, на которые не может быть обращено взыскание.



Однако, обращают внимание авторы законопроекта, указанный закон не содержит ограничений относительно возможности обращения взыскания на денежные средства, получаемые должником для обеспечения интересов несовершеннолетних граждан и носящих целевой характер. Это единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, ежемесячное пособие на ребенка от рождения до исполнения ребенку шестнадцати лет, единовременное пособие при усыновлении ребенка, денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов на несовершеннолетних детей, суммы компенсации для приобретения школьной формы и школьно-письменных принадлежностей на ребенка-первоклассника из многодетной семьи и т.п.



Кроме того, действующее законодательство в сфере исполнительного производства не устанавливает ограничение возможности обращения взыскания в отношении выплат, носящих компенсационный характер, например, таких как выплаты неработающему трудоспособному родителю, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно, выплаты гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф и т.п.



Чтобы устранить правовой «изъян», нардепы, ссылаясь на законодательный опыт России, предлагают расширить перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Итак, на какие виды доходов не может быть обращено взыскание? К таковым, по замыслу нардепов, должны относиться денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью; в возмещение вреда понесенного в связи со смертью кормильца; выплачиваемые лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими служебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели (смерти) указанных лиц.

А также компенсационные выплаты за счет средств республиканского бюджета гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; неработающему трудоспособному родителю, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом; денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов на несовершеннолетних детей; на содержание несовершеннолетних детей в период розыска их родителей. Компенсационные выплаты, установленные законодательством о труде: это выплаты в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность; в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику; денежные суммы выплачиваемые работодателем в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака; пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за счет средств республиканского бюджета; государственные пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств республиканского бюджета и бюджета Единого государственного фонда социального страхования и т.д.



Законопроектом оговаривается, что банки – при заключении с клиентом договора о банковском счете – не могут включать в него (в тот самый договор) условия списания с клиента без его распоряжения денег, на которые не может быть обращено взыскание. Такое условие будет признаваться недействительным.

Иван Загоруйко

