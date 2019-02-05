В ночь со 2 на 3 февраля под воду ушел тираспольский паром. Как рассказали специалисты, потопила его большая льдина. «В результате удара с льдиной образовалась течь и паром затонул. Сейчас думаем над тем, каким способом его поднять», - отметил директор фирмы «Дакос» Владимир Козельчук.
Тонет паром уже не в первый раз. В апреле 2014 года он ушел под воду вместе с тремя грузовиками и легковым автомобилем в тот момент, когда на берегу порвалась швартовочная цепь. Машины из воды вытаскивали два дня. Тогда паром оказался без повреждений, поэтому ремонт завершили быстро. А вот когда переправа заработает на этот раз неизвестно. Автовладельцам на время придется искать пути объезда. Первый вариант - пешеходный мост с въездом по пропускам, второй - дорога через Бендеры.
А у многих возникает вопрос: это в каком состоянии был паром, что какая-то рыхлая льдина смогла пробить металл? Странно...