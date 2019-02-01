Судьба предстоящих выборов пока неизвестна. В лучшем случае они закончатся 24 февраля, в день голосования, однако, сценарии бывают разные. «Выборы могут признать, а могут не признать. Могут быть повторные выборы, а могут быть досрочные выборы. Я думаю, что в этой ситуации президент должен быть вне политики. То, что президента пытаются вовлекать, это понятно: все опросы, и русские, и американские, показывают, что у президента самый высокий рейтинг. И они пытаются создать пинг-понг с президентом, чтобы поднять свой рейтинг. Мы это все понимаем! И я отношусь к этому очень спокойно!», - сказал президент.
Глава Молдовы разделяет предстоящие выборы на три этапа. «Первый этап это регистрация кандидатов. Если говорить о регистрации кандидатов в депутаты по партийным спискам или по одномандатным округам, то здесь практически проблем нет. 99% тех, кто захотел зарегистрироваться, он зарегистрировался. Здесь больших нарушений нет. Второй этап касается непосредственно самой избирательной кампании – с 25 января по 24 февраля. Здесь самые большие риски это админресурс со стороны партии власти, и, второе, это чтобы не сняли с выборов либо партию, либо кандидатов по округам. Тот, кто хочет дальше править в Молдове видит, что кто-то там выигрывает в каком-то округе, давайте мы его треснем, или партию. Второй этап может привести к непризнанию выборов, это либо снятие кандидатов от оппозиции, левой или правой, либо какой-то партии. И третий этап, самый важный, он будет после 25 февраля. Если выборы признают легитимными, то после 25 февраля могут быть попытки аннулировать результат какой-то партии или какого-то кандидата по округу», - заявил Игорь Додон.
В таком случае в стране возможна дестабилизация ситуации. «Я опасаюсь дестабилизации в Республике Молдова по результатам этих парламентских выборов», - сказал президент.