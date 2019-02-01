Сегодня Верховный Совет, две недели назад лишившийся спикера А.Щербы, должен определиться с выбором – кто займет «осиротевшее» кресло председателя и возглавит законодательную ветвь власти.
Напомним, 36 нардепов подготовили коллективное обращение об отзыве Щербы, и на состоявшемся 23 января пленарном заседании дружно его «слили». Уход спикера получился информационно громким – его отставку и ее версии не обсудил только ленивый. К слову, версии выдвигаются до сих пор. Одна из последних – Щербу «ушли» за его «непонятливость» и «спешку». Мол, спикер, не особо согласовывая в «нужных» кабинетах решение по бюджету, подготовил документы по реальному, а не «нарисованному» повышению заработных плат на 7 %. Мол, деньги же в бюджете есть, народу надо «что-то дать», кроме гречневых пайков, иначе последние уедут. Но, говорят, в этом своем гуманном порыве не был понят ни коллегами, ни «кураторами», которые, если версия верна, просто «зажали» деньги для народа.
Но, собственно, возвращаться к теме «почему ушли Щербу» уже поздно: поезд отъехал, Щерба «отпредседательствовался». Скажем лишь, что депутатом он, понятное дело, не перестал быть, но пока (на день написания этого материала) информации, в какой комитет он был «перекинут», не поступило.
Сегодня гораздо интереснее вопрос, кто займет его место? «Днестр-ТВ» писал на эту тему, «прогнозируя» кандидатуру. Напомним, называлась вице-спикер Галина Антюфеева, уже «правивший» парламентом Михаил Бурла. На этой неделе, в преддверии председательских выборов, список потенциальных кандидатов расширился еще несколькими фамилиями. Так, называют председателя парламентского комитета по бюджету А.Коршунова, депутата из комитета по законодательству О. Петрика. Если Коршунова выберут, то на руководителя бюджетным комитетом, возможно, «двинут» О.Василатия, который в прошлом созыве его (комитет) возглавлял. Сегодня он «заведует» комитетом по региональной политике, который законодательно «практикуется на опостылевших вопросах ЖКХ.
Впрочем, кто встанет у руля законодательного судна, покажет время. Самое ближайшее. Делайте ставки! «Днестр-ТВ» обязательно расскажет о «выборе» нардепов.