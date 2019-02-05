Заявление Центрального Комитета Партии коммунистов Республики Молдова



Центральный Комитет Партии коммунистов Республики Молдова с глубокой тревогой следит за судьбой нашего товарища, руководителя Коммунистической партии Приднестровья, депутата Верховного совета Олега Хоржана.



Несправедливо и незаконно осужденный на 4 с половиной года лишения свободы по надуманному поводу тираспольским режимом, Олег Хоржан, безусловно, является жертвой политических репрессий, развязанных приднестровскими структурами против своих оппонентов. Достаточно сказать, что лидер коммунистов региона был единственным оппозиционным депутатом в захваченном Верховном Совете. Не так давно, он был лишен депутатского мандата.



Однако, осудить своего оппонента, лишить его депутатства тираспольскому режиму недостаточно. Из Приднестровья до нас доходит тревожная информация о нынешнем положении Олега Хоржана. Его перевели в колонию, где намерено поместили в один отряд с уголовниками. Теперь он будет содержаться в одном помещении с убийцами, ворами и насильниками, ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом.



По нашей информации, Олег Хоржан, который в Верховном Совете был членом комиссии по помилованиям, уже получил «предупреждение» от уголовников, которым было отказано в помиловании. Существует реальная угроза его жизни.



Олег Хоран является гражданином Республики Молдова. С этой точки зрения необъяснимыми и преступными является бездействие официальных властей, которые не проявляют к судьбе Хоржана ни малейшего интереса. Нам не понятно, о чем беседует Игорь Додон в Тирасполе с Вадимом Красносельским, если гражданин Молдовы Олег Хоржан продолжает находиться в застенках и терпеть нечеловеческие лишения.



Мы также отказываемся понимать, почему Додон не поднимает вопрос о судьбе гражданина Молдовы Олега Хоржана на своих встречах с высшим руководством России , имеющие большое влияние на приднестровские власти.



Центральный комитет Партии коммунистов призывает международные организации и, прежде всего, миссию ОБСЕ немедленно вмешаться в эту ситуацию.



Мы требуем допустить к Олегу Хоржану независимых экспертов, способных адекватно оценить его состояние, условия заключения и реальность угрозы его здоровью и жизни.



Партия коммунистов обращается к Президенту и Правительству Российской Федерации оказать содействие в освобождении Олега Хоржана.

Центральный Комитет Партии коммунистов Республики Молдова



05 февраля 2019 года

г. Кишинев