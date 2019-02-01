Естественная убыль населения Приднестровья в 2018 г. составила 2 641 человек, что на 20,9% больше 2017 г.
Как сообщает «ИНФОТАГ» со ссылкой на данные службы статистики непризнанной ПМР, число родившихся равнялось 4 086 (-9,2%), в то время как число умерших – 6 727 человек (+0,6%).
Основной причиной смертности остается ишемическая болезнь сердца, доля которой в числе умерших составила 34,5% - 2 321 человек (+3,2%). Затем следуют новообразования – 1 270 смертей (-2,2%) и сосудистые поражения мозга – 955 (-0,5%).
Что касается миграционного движения, то за год из региона выбыли на постоянное место жительства за рубеж 3 406 человек, а прибыло – 2 639 (как правило, это пожилые жители Молдовы, для которых приднестровское гражданство привлекательно из-за более раннего выхода на пенсию, возможности получения российского гражданства и пенсии, к тому же, в регионе в разы дешевле тарифы на коммунальные услуги – газ, электроэнергию, водопровод – «И.»).
Тем самым, миграционная убыль достигла 767 человек, тогда как в 2017 г. ситуация была кардинально противоположная и число прибывших в регион на 659 превышало число убывших.
Справка «ИНФОТАГ»: Общая численность населения Приднестровья на начало 2018 г. составляла 469 тыс. человек, сократившись за 10 лет на 58,5 тыс. человек (11,1%).