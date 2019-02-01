Министерству внутренних дел поручено в месячный срок (дата опубликования соответствующего постановления – 8 февраля) разработать и утвердить формы протоколов о задержании транспортного средства и запрещении его эксплуатации, типовой договор о взаимодействии органов внутренних дел с организациями, ответственными за хранение авто на специализированной стоянке и их выдачу (вот каким-то владельцам «попрет», это ж Клондайк), а также порядок учета задержанных транспортных средств и требования к специализированной стоянке.
Их перечень будет размещен на официальном сайте МВД – так сказать, для всеобщего сведения, чтобы владельцы «потеряшек» могли знать, где искать свои «задержанные» авто.
Итак, что там гласят новые правила? Дабы не исказить их суть, приводим правила в «правительственно-первозданном» виде. Водители, изучайте!
Все что вам нужно знать о задержании
ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 8 февраля 2019 года № 47
ПРАВИЛА задержания транспортного средства
и помещения в специально отведенное охраняемое место хранения задержанных транспортных средств 1. Настоящие Правила устанавливают порядок задержания транспортных средств, тракторов, других самоходных дорожно-строительных и иных машин, прицепов к ним, а также маломерных судов на специализированную стоянку, а также правила хранения транспортных средств, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств и обеспечения запрещения их эксплуатации. 2. Задержание транспортных средств соответствующего вида осуществляется в порядке, предусмотренном Кодексом Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях. Задержание транспортного средства соответствующего вида применяется только в случае отсутствия на момент обнаружения административного правонарушения возможности у водителя (владельца) транспортного средства обеспечить его перемещение самостоятельно. Задержание представляет собой временное принудительное прекращение использования транспортного средства, включающее (в случае невозможности устранения причины задержания на месте выявления административного правонарушения) помещение его на специализированую стоянку - специально отведенное охраняемое место хранения задержанных транспортных средств соответствующего вида (далее - специализированная стоянка). 3. Решение о задержании транспортного средства соответствующего вида, запрещении его эксплуатации или прекращении указанных задержания и запрещения осуществляется должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях (далее - уполномоченное должностное лицо). О задержании транспортного средства соответствующего вида, запрещении его эксплуатации составляется протокол. Порядок составления протокола, а также уведомление лица, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, регламентируется Кодексом Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях. 4. Уполномоченное должностное лицо опечатывает конструктивно предусмотренные места доступа в транспортное средство, также производит опись всех имеющихся внешних повреждений на транспортном средстве. 5. После получения сообщения от уполномоченного должностного лица, принявшего решение о задержании и помещении транспортного средства соответствующего вида на специализированную стоянку, и составления протокола о задержании транспортного средства соответствующего вида, запрещения его к эксплуатации незамедлительно специализированной организацией обеспечивается выезд к месту задержания транспортного средства уполномоченного представителя специализированной организации и транспортного средства, необходимого для осуществления перемещения задержанного транспортного средства (автомобиля-эвакуатора). 6. Копия протокола о задержании транспортного средства соответствующего вида, протокола о запрещении его эксплуатации передается уполномоченным должностным лицом представителю специализированной организации, осуществляющему перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку. 7. Представитель специализированной организации на основании протокола о задержании транспортного средства соответствующего вида, запрещении его к эксплуатации осуществляет прием транспортного средства от должностного лица по акту приема-передачи транспортного средства, составляемому для перемещения его с места задержания, включающему опись внешних повреждений транспортного средства, и перемещает транспортное средство на ближайшую специализированную стоянку. 8. В случае если до начала перемещения задерживаемого транспортного средства причина задержания транспортного средства на месте выявления административного правонарушения устранена, перемещение задерживаемого транспортного средства не осуществляется. Моментом начала перемещения задерживаемого транспортного средства считается начало движения автомобиля-эвакуатора с помещенным на нем задержанным транспортным средством. 9. Перемещение задерживаемых транспортных средств на специализированную стоянку осуществляется в круглосуточном режиме. 10. Порядок перемещения транспортного средства соответствующего вида, принадлежащего Министерству обороны Приднестровской Молдавской Республики, а также иным исполнительным органам государственной власти, в которых законодательством Приднестровской Молдавской Республики предусмотрена военная служба, на специализированную стоянку, а также его хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортного средства и обеспечения запрещения его эксплуатации устанавливается Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики совместно с исполнительным органам государственной власти, в котором законодательством Приднестровской Молдавской Республики предусмотрена военная служба. 11. Специализированная организация осуществляет прием и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке в круглосуточном режиме. 12. Специализированная организация ведет учет помещенных на специализированную стоянку транспортных средств с указанием марки, модели, государственного регистрационного знака транспортного средства, цвета, а также адреса специализированной стоянки. 13. При помещении задержанного транспортного средства соответствующего вида на специализированную стоянку составляется акт приема-передачи транспортного средства, включающий опись внешних повреждений транспортного средства. Акт составляется представителями специализированной организации (представителем, осуществившим перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, и представителем, ответственным за хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке). 14. До возврата задержанного транспортного средства соответствующего вида владелец, представитель владельца или лицо, имеющее при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством (далее - владелец), имеет право в любое время осмотреть находящееся на специализированной стоянке транспортное средство в присутствии лица, ответственного за его хранение, о чем делается запись в журнале учета посетителей. Срок хранения транспортного средства соответствующего вида на специализированной стоянке исчисляется в часах с момента его помещения на специализированную стоянку по акту приема-передачи транспортного средства для помещения его на специализированную стоянку. 15. Возврат задержанного транспортного средства соответствующего вида владельцу осуществляется на основании отметки уполномоченного должностного лица об устранении причины задержания в копии протокола о задержании транспортного средства, а также документов, подтверждающих оплату расходов на перемещение и (или) хранение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку. Отметка об устранении причины задержания подписывается уполномоченным должностным лицом с указанием должности, звания (в случае наличия), фамилии, инициалов лица, даты и времени и заверяется печатью либо штампом органа (учреждения), должностное лицо которого составило протокол о задержании транспортного средства. 16. Возврат задержанного транспортного средства со специализированной стоянки осуществляется в период времени с 8 до 20 часов. 17. Для возврата задержанного транспортного средства со специализированной стоянки владелец обязан предъявить следующие документы: а) разрешение на возврат транспортного средства в виде сделанной уполномоченным должностным лицом отметки в копии протокола о задержании транспортного средства; б) документы, подтверждающие право собственности (владения) задержанным транспортным средством, либо документы, необходимые для управления данным транспортным средством; в) документы, подтверждающие оплату расходов на перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку; г) документы, подтверждающие оплату расходов на хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке. 18. В случае если возврат задержанного транспортного средства соответствующего вида осуществляется представителю владельца, не имеющему документов, необходимых для управления данным транспортным средством, то таким лицом предъявляются: а) документы, подтверждающие право собственности (владения) задержанным транспортным средством; б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя владельца; в) доверенность, дающая право получения задержанного транспортного средства со специализированной стоянки. 19. При наличии задолженности по оплате расходов на перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и (или) хранение на ней транспортное средство владельцу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством, со специализированной стоянки не выдается до полной оплаты расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства. 20. При возврате транспортного средства представителем специализированной организации и владельцем составляется акт приема- передачи транспортного средства для возврата его соответствующему лицу со специализированной стоянки, включающий опись внешних повреждений транспортного средства соответствующего вида. 21. Оплата расходов на перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку производится в размере, установленном специализированной организацией, осуществившей перемещение транспортного средства. Оплата расходов за хранение задержанного транспортного средства соответствующего вида на специализированной стоянке производится в размере, установленном специализированной организацией за каждый час, прошедший с момента помещения транспортного средства на специализированную стоянку, по акту приема-передачи транспортного средства, составленному для помещения его на специализированную стоянку, и до устранения причин задержания. 22. В случае если транспортное средство не было востребовано владельцем более 3 (трех) месяцев с момента помещения на специализированную стоянку, специализированная организация вправе обратиться к собственнику транспортного средства, указанному в копии протокола об административном правонарушении или копии протокола о задержании транспортного средства, с требованием забрать транспортное средство со специализированной стоянки и оплатить расходы на перемещение транспортного средства на специализированную стоянку и (или) хранение на ней задержанного транспортного средства. 23. При неисполнении владельцем своей обязанности забрать транспортное средство и оплатить расходы на перемещение транспортного средства на специализированную стоянку и хранение на ней взыскание понесенных расходов осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 24. Специализированная организация несет ответственность за сохранность транспортного средства с момента его передачи для перемещения с места задержания на специализированную стоянку и до момента его возврата владельцу. 25. Вред, причиненный транспортному средству при его перемещении или хранении на специализированной стоянке, в том числе в случае хищения данного транспортного средства, возмещается специализированной организацией в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.