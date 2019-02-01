Суд Тирасполя 14 февраля отклонил жалобу информационно-правового центра «Априори», в которой общественники просили признать недействительным заключение прокуратуры об их работе. Прокуроры утверждали, что «Априори» занимался политической деятельностью на иностранное финансирование. Судебное заседание с перерывами длилось три дня подряд. О том, зачем судьи смотрели многочасовые записи с мероприятий центра, как установка вентиляции стала аргументом в деле о «политической деятельности» и что будет дальше с общественным центром — в репортаже NM.
«Вы злоупотребляете своими правами» Второе судебное заседание по делу «Априори» началось 12 февраля в здании Тираспольского городского суда. Общественники, напомним, пытались оспорить и признать недействительным представление прокуратуры, полученное в декабре 2018 года. В нем прокуроры заявляли, что «Априори» нарушили недавно введенные закон «О некоммерческих организациях» («Об НКО») и вели «политическую деятельность» на иностранное финансирование. Началось все традиционно: как и в прошлый раз, представителям «Априори» запретили снимать видео заседания. Об этом судью попросил прокурор Максим Барбунов. Он объяснил это тем, что председатель «Априори» Евгений Дунаев «очень активно заливает все в интернет» и не ясно, с какой целью. Доводы Дунаева о том, что это позволит всем увидеть «полноту судебного процесса», суд не принял во внимание. Разрешили только запись аудио.
Юрист «Априори» Поповский также попытался обратить внимание на то, что заседания проходят в маленьких кабинетах, которые не могут вместить всех желающих. И добавил, что у тех, кому хватило места, спрашивали при входе паспорта.
Судья Евгения Качуровская в ответ вынесла Поповскому предупреждение и заявила, что он «злоупотребляет своими правами». Когда он попросил разъяснить, какими именно, судья отрезала: «Суд не отвечает на вопросы».
«Вы хотите услышать то, что хотите услышать!» На заседании прокурор поначалу просто перечитал представление, направленное «Априори» по результатам прокурорской проверки прошлой осенью. Но вскоре Барбунов предъявил и новые доказательства того, что центр якобы нарушает закон «Об НКО» и использует иностранное финансирование для ведения политической деятельности.
Он предъявил договоры, заключенные с ООО «Дина», об аренде помещений для центра «Априори» и одного из его проектов — клуба «№ 19».
«Мы представили суду документ, из которого видно, что помещение клуба „№ 19“ центр „Априори“ арендовал [совместно] и таким же молдавским юрлицом под названием „Априори“, которое не зарегистрировано в Приднестровье», — объяснил прокурор. Он добавил, что молдавская организация устанавливала в арендованном помещении вентиляцию.
На вопрос юриста «Априори» Поповского о том, есть ли эти детали в представлении, которое как раз и рассматривали на этом судебном заседании, Барбунов уклончиво заметил, что в представлении не должны быть все детали прокурорской проверки. Поповский поинтересовался, может ли установка вентиляции считаться фактом иностранного финансирования, если это делали в арендованном помещении. На этот раз прокурора прервала судья: «Вы хотите услышать то, что хотите услышать!».
Возражения о том, что в рассматриваемом представлении не упоминалось ни про аренду, ни про вентиляцию, судья отклонила. Поповский предположил, что сейчас прокуратура проводит новую проверку в «Априори», как раз для того, чтобы дополнить сведения из первого представления.
Неоднократные попытки Поповского вернуться к обсуждению определения «политической деятельности» и ее связей с иностранным финансированием успехом не увенчались. Он пытался выяснить, в каком именно приднестровском законе обозначено понятие «формирование общественно-политических взглядов и убеждений», в котором обвиняют «Априори». Прокурор заявил, что «дача разъяснений не входит в обязанности прокуратуры».
Председатель «Априори» Дунаев спросил прокурора, почему он считает, что центр «организовал» лекцию Анатолия Дируна «Смешанная избирательная система: анализ и перспективы для Приднестровья», на которой в клубе «№ 19» якобы формировали «политические убеждения» слушателей. Дунаев, напомним, настаивает, что «Априори» только предоставил лектору площадку.
Прокурор посчитал, что, раз «Априори» на своем сайте опубликовали анонс лекции, значит, они участвовали в организации. Дунаев попросил прокурора сказать, как он трактует слово «организатор». Барбунов посоветовал ему посмотреть в словаре: «Обратитесь к словарю Даля. В полномочия прокуратуры ПМР не входит дача показаний».
Барбунов напомнил, что прокуроры, посмотрев видеозаписи лекции «Смешанная избирательная система: анализ и перспективы для Приднестровья» и обсуждений выставки «СМИ под давлением трех атмосфер: Смирнов, Шевчук, Красносельский», которая также проходила в клубе «№ 19», пришли к выводу, что «Априори» нарушает закон «Об НКО». Он предложил посмотреть двухчасовую запись лекции прямо на заседании суда. По настоянию суда и прокурора видео все-таки включили. Но уже через час судья внезапно остановила просмотр и перенесла продолжение заседания на 13 февраля.
«Материалы дела захламляются ненужной информацией. Явное доказательство — бессмысленный просмотр видео лекции, организованной Дируном в клубе «№ 19». Создается только видимость правосудия», — отмечал в беседе с NM юрист «Априори» Поповский.
«Результатов проверки еще нет» На следующий день, 13 февраля, заседание тем не менее продолжилось просмотром видео: показали не только запись лекции, но и обсуждение выставки. Судья Качуровская объяснила это тем, что без этого она «не понимает, о чем речь в представлении прокуратуры». Судью по итогам интересовали все те же вопросы: где проводились мероприятия, и «интересовался ли Дунаев их сутью».
Поповский уверял, что единственные обстоятельства, имевшие значение для процесса, — это сроки действия договоров, указанных в представлении, сферы деятельности, а также связь между мероприятиями и иностранным финансированием. «Только одновременное доказательство этих обстоятельств может свидетельствовать о политической деятельности „Априори“», — убеждал он суд. Прокурор в своем выступлении попытался объяснить связь. Он сообщил, что свои выводы прокуратура сделала из видеозаписей, банковских документов центра за 2016 и 2017 годы и из устно переданной информации. «Пока проверка показала молдавскую „Априори“, которая приобретала оборудование [для вентиляции] для приднестровской организации», — заявил прокурор. По его мнению, это значит, что «Априори» получает материальную помощь из иностранных источников. После этого в суд вызвали свидетеля прокурора — директора фирмы ООО «Дина» Игоря Добровольского, арендодателя «Априори».
Добровольский рассказал, что последний договор с «Априори» об аренде помещения он заключил в январе 2019 года. Он добавил, что часть подвального помещения, в котором располагается клуб «№ 19» (проект «Априори»), арендует также молдавская одноименная организация.
По его словам, весной 2018 года компания ООО «Дитрейт» установила в помещении вентиляцию. «Вентиляция установлена в помещении другого собственника, не в части, арендуемой „Априори“. К помещению „Априори“ проходят только вентиляционные шахты, которые и оплатила кишиневская „Априори“», — объяснил Добровольский.
Он также рассказал, что по приглашению Анатолия Дируна побывал в клубе «№ 19» на его лекции о смешанной избирательной системе. Прокурора снова заинтересовало число присутствовавших. «Для меня это не было событием, и я не помню, сколько человек там было. Думаю, пятнадцать», — ответил Добровольский.
Когда юрист «Априори» поинтересовался у свидетеля, «сформировались ли у него после лекции общественно-политические взгляды и убеждения», тот объяснил, что не знает, как ответить на этот вопрос. Он убежден, что мероприятие было научным.
После очередного вопроса Поповского он также сообщил, что впервые его вызвали в прокуратуру по этому делу в конце января — начале февраля 2019 года. «До этого ко мне не подходили», — отметил он. В обращении к суду Поповский подчеркнул, что это подтверждает тот факт, что сведения об аренде и вентиляции прокуратура получила уже после составления представления, которое оспаривается на этом заседании.
«Мы просим исследовать материалы проверки: есть ли доказательства слов прокурора, что эти сведения он получил устно. Поскольку ни свидетель, ни Дунаев не знали о том, что эти обстоятельства установили в ходе проверки и могли послужить основанием для вынесения представления», — заявил Поповский.
Поповский уверял, что для объективного решение суду нужно ознакомиться со всеми материалами, по которым выносили представление. Он попросил прокурора представить суду материалы прокурорской проверки. Прокурор Барбунов заявил, что это невозможно: «Мы не можем. Представление не исполнено, поэтому результатов проверки еще нет».
Он повторил, что информацию об установке вентиляции в помещении, арендуемом «Априори», он получил устно. «Передача имущества и является установкой вентиляции», — заявил прокурор, так объясняя способ иностранного финансирования, которое «Априори» якобы получил на ведение «политической деятельности» «Создается впечатление, что была бы статья, а человек найдется. Я не могу понять, когда и откуда? Каким образом вам стало известно? Понимаю, что до вынесения представления вам это не было известно?» — негодовал Поповский. На его слова прокурор ответил молчанием. После этого заседание опять прервали и решили продолжить на следующий день.
«Частная жизнь относится только к правам граждан» 14 февраля Поповский и Дунаев в своих заявлениях пытались объяснить, что суд не может считать доказательствами по делу материалы, которые стали доступны прокурорам уже после вынесения представления. Прокурор Елена Соболева, в свою очередь, заверила, что «Априори» не удалось доказать нарушения прав и свобод в представлении прокуратуры. «Хочу добавить, что утверждение заявителя о том, что в оспариваемом представлении нарушаются нормы Конституции, регламентирующие вмешательства в частную жизнь, не обоснованы, так как „Априори“ является юридическим лицом. А частная жизнь относится только к правам граждан», — добавила Соболева. Суд прислушался к прокурорам и отклонил жалобу «Априори». Представление прокуратуры, вынесенное 12 декабря 2018 года, осталось в силе. «Априори» должны устранить нарушения, которыми являются проведенные полгода назад лекция и выставка.
Напомним, в мае 2018 года в Приднестровье вступил в силу новый закон «Об НКО». Он запрещает приднестровским общественным организациям вести «политическую деятельность», используя иностранное финансирование. В случае допущения нарушений, прокуроры высылают организациям несколько предупреждений. Если нарушения не исправят, прокуратура имеет право через суд потребовать ликвидации НКО. Общественники сравнивают новый закон с российским законом об иностранных агентах.
В декабре 2018 года «Априори» получило первое «представление» от прокуратуры. Прокуроры посчитали нарушениями закона два проведенных на его площадке мероприятия. От «Априори» потребовали исправить нарушения, однако не уточнили, как можно отменить уже проведенные выставки и лекции.
Сейчас в «Априори» проходит уже вторая прокурорская проверка. Организация готовится к обращению в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и в ближайшее время планирует подавать жалобу в Конституционный суд Приднестровья. В случае, если она не исправит нарушения, указанных в нескольких представлениях, ее могут закрыть.
Информационно-правовой центр «Априори» работает в Тирасполе с 2008 года. Он позиционирует себя как «открытая площадка свободных людей». На его базе работает гражданский клуб «№ 19», где регулярно проводятся дискуссии, лекции, выставки и кинопоказы. За последние два года в мероприятиях клуба в качестве спикеров участвовали в том числе несколько корреспондентов NM.