Депутаты Верховного Совета – В.Калин, Г.Дьяченко, В.Бабчинецкий, Г.Антюфеева – выступили с законодательной инициативой о внесении изменений в конституционный Закон «О статусе судей в Приднестровской Молдавской Республике», целью которого является (цитирую пояснительную записку к проекту) «повышение эффективности антикоррупционных мер в судебной системе ПМР, содействие вовлечению в борьбу с коррупцией всего состава судейского корпуса».
Надо признать, что о наших судах не писал и не говорил только ленивый. Те, кто столкнулся с судебной системой, как правило, поминали ее «тихим, незлобливым словом». Неужели «народный стон» стал доходить до ушей законодателей? Или, может, там какие-то скрытые от широкой приднестровской общественности, «подковерные игры»: с одной стороны – на судейских работников валятся, аки манна небесная, госнаграды, особенно в победный послевыборный период, с другой – вдруг на законодательном уровне заговорили о «коррупционной составляющей», «злоупотреблениях законом со стороны судейского корпуса», которые «подтачивают основы государственной власти и управления, дискредитирует и подрывает авторитет власти в гла¬зах населения, затрагивает законные права и интересы граждан» (это я все пояснительную записку цитирую).
Наши законодатели, о, чудо, «обнаружили», что действующий закон о статусе судей не ограничивает лиц, состоящих в близком родстве или свойстве (супруг, супруга, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, родные братья и сестры супругов) либо имеющих совместных детей с председателем или заместителем председателя того же суда, в возможности быть кандидатом на должность судьи или судьей.
По мнению нардепов (надо же!), данная ситуация может спровоцировать злоупотребления законом со стороны судейского корпуса, а проблема коррупции в судебной системе является архиважной. Поэтому разработка и внедрение правовых механизмов противодействия коррупции являются необходимыми элементами эффективной судебной деятельности.
Так какие там правовые механизмы, противодействующие той самой коррупции, предлагаются? Законопроект «наставляет» судью, что он при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности. Во как! Интересно, как будет действовать эта статья закона? Как судья, борясь с остатками совести, будет избегать всего того, что порочит или умаляет «честь мундира»? Впрочем, законопроект «отвечает» на этот вопрос – в случае возникновения конфликта интересов судья должен поставить в известность участников процесса о сложившейся ситуации. Мол, так и так, дорогие товарищи, чо хотите делайте, но я не могу вынести судебное решение в рамках закона и справедливости, поскольку в этом деле присутствует, каюсь, моя личная заинтересованность. Так это будет выглядеть? Да, оборжаться можно… Но ежели судья «сознаваться» в корысти не захочет, то он обязан заявить самоотвод. Где ж столько сознательных работников-то набрать? Надо признать, есть в законопроекте и новеллы более реалистичные. Например, кандидатом на должность судьи не может быть супруг (супруга) председателя или заместителя председателя того же суда, а также родители, дети, дедушки и бабушки, внуки, усыновленные дети, полнородные и неполнородные братья и сестры и т.д. Чтобы вы понимали весь масштаб предложенных нардепами «антикоррупционных мер» в судейской системе, предлагаю ознакомиться с законопроектом. Мер, как оказалось, немного – прочесть стоит, а после этого ответить на вопрос: способны ли они «вылечить» нашу судебную систему? Семен Погребняк
1. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: «2. Судья при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности. В случае возникновения конфликта интересов судья, участвующий в производстве по делу, обязан заявить самоотвод или поставить в известность участников процесса о сложившейся ситуации. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) судьи влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью судьи и правами и законными интересами граждан, организаций, общества, муниципального образования или Приднестровской Молдавской Республики, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества, муниципального образования или Приднестровской Молдавской Республики. Под личной заинтересованностью судьи, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения судьей при исполнении должностных обязанностей доходов в виде материальной выгоды либо иного неправомерного преимущества непосредственно для судьи, членов его семьи или иных лиц и организаций, с которыми судья связан финансовыми или иными обязательствами».
2. Пункт 8 статьи 6 дополнить новой частью второй следующего содержания: «Кандидатом на должность судьи не может быть супруг (супруга) председателя или заместителя председателя того же суда, лицо, состоящее в близком родстве или свойстве (родители, дети, усыновители и усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки, а также родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры супругов) либо имеющее совместных детей с председателем или заместителем председателя того же суда».
3. Части вторую – четвертую пункта 8 статьи 7 считать частями третьей – пятой соответственно.
4. Подпункт л) пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции: «л) отказ судьи от перевода в другой суд в связи с упразднением или реорганизацией суда, а также если судья оказывается супругом (супругой) председателя или заместителя председателя того же суда либо состоит в близком родстве или свойстве (родители, дети, усыновители и усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки, а также родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры супругов), либо имеет совместных детей с председателем или заместителем председателя того же суда».
5. Часть вторую пункта 6 статьи 2 после слов «или реорганизации суда» дополнить через запятую словами следующего содержания: «а также если судья оказывается супругом (супругой) председателя или заместителя председателя того же суда либо состоит в близком родстве или свойстве (родители, дети, усыновители и усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки, а также родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры супругов), либо имеет совместных детей с председателем или заместителем председателя того же суда,».