Лежал и кликал по каналам. Попал на Евроньюс. Показывали интервью с самопровозглашенным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайда. Не зря говорят, что лучше один раз увидеть, а еще лучше - услышать. Журналист задает ему конкретные вопросы - он уходит в сторону, разливается, так сказать, мыслью по древу.

Ни одного четкого ответа, кроме того, что ужас, жертвы, коррупция, диктатура.... А вот они... - впрочем ответа что они сделают, если придут к власти, я так и не услышал. Про блокаду страны - ни слова, про то, что санкции против страны ухудшают и без того сложное положение населения - ни слова. Надо его отправить на стажировку к Порошенко, тот позалихвастее будет.

Полагаю, что Гуайда не имеет своей программы вывода страны из кризиса и ждет помощи от США, для чего готов на многое. Мне он после этого интервью не понравился.

Вывод: сплошная гуайда!



Григорий Воловой