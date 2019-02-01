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ЦИК посчитал 97% голосов. Каким будет новый парламент, и кого выбрали жители Кишинева

ЦИК посчитал 97% голосов. Каким будет новый парламент, и кого выбрали жители Кишинева
По данным ЦИК, после обработки более 97% бюллетеней, молдавский парламент будет состоять из четырех формирований. Так, Партия социалистов набрала 31,4% голосов избирателей, блок ACUM — 26,16%, Демократическая партия — 23,97%, а партия «Шор — 8,4% голосов. Партия коммунистов (ПКРМ) и Либеральная партия (ЛП) не прошли в парламент, набрав менее 4% голосов.

В одномандатных округах комиссии обработали уже почти все бюллетени. Так, в Бричанском округе победила лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. В Оргеевском округе — лидер партии «Шор» и мэр Оргеева Илан Шор, а в Ниспоренском большинство голосов набрал председатель ДПМ Владимир Плахотнюк. Премьер-министр Павел Филип победил в Страшенском округе. Также проходит в парламент мэр Жора де Мижлок от партии «Шор» Марина Таубер.

Столицу поделили между собой кандидаты от ПСРМ и блока ACUM. В Кишиневском округе № 32 победил кандидат от ACUM Михаил Попшой, а в округе 33 — лидер партии «Платформа Достоинство и Правда» и сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе. Кандидаты от блока ACUM Владимир Боля и Юрие Реницэ набрали большинство голосов в округе № 27 и № 26. Инга Григориу (ACUM) победила в округе № 25.

Кандидат от Партии социалистов Григоре Новак победил в округе № 31, а в округе № 29 — социалист Адриан Лебединский. Влад Бэтрынча набрал большинство голосов в округе № 28. Социалисты Василий Боля и Олег Липский победили в округе № 24 и № 23.

В парламентских выборах 24 февраля приняло участие более 1,45 млн граждан Молдовы. По данным ЦИК, явка составила около 50%. В избирательных участках за границей побывало более 74 тыс. избирателей, а в Приднестровье - 37 тыс.
  • Сегодня, 10:42
  • DTV
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