Мальчик сумел вовремя объяснить престарелому деду суть случившегося. Драматичный эпизод произошёл в приднестровском селе Парканы, которое относится к Слободзейскому району. В одном из жилых домов во время работы взорвался телевизор. Находившийся в комнате трёхлетний мальчик не пострадал, но ситуация грозила перерасти в серьёзный пожар.
Ребёнок сумел разыскать в другой комнате своего 82-летнего прадеда и дал ему каким-то образом понять, что случилась беда. Вместе они выбрались из дома, а вызванные соседями пожарные расчёты боролись с пламенем примерно час.
В результате комната, где первоначально находился мальчик, полностью выгорела, сообщает пресс-служба МВД ПМР. Прадед отравился продуктами горения, равно как и помогавшая в тушении пожара 36-летняя соседка, но от госпитализации оба отказались.
Причиной пожара специалисты назвали неисправный сетевой фильтр - к нему были подсоединены несколько устройств, и этот узел уже давно износился и нуждался в замене.