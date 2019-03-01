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В Приднестровье 3-летний мальчуган спас во время пожара своего прадеда

В Приднестровье 3-летний мальчуган спас во время пожара своего прадеда
Мальчик сумел вовремя объяснить престарелому деду суть случившегося.
Драматичный эпизод произошёл в приднестровском селе Парканы, которое относится к Слободзейскому району. В одном из жилых домов во время работы взорвался телевизор. Находившийся в комнате трёхлетний мальчик не пострадал, но ситуация грозила перерасти в серьёзный пожар.

Ребёнок сумел разыскать в другой комнате своего 82-летнего прадеда и дал ему каким-то образом понять, что случилась беда. Вместе они выбрались из дома, а вызванные соседями пожарные расчёты боролись с пламенем примерно час.

В результате комната, где первоначально находился мальчик, полностью выгорела, сообщает пресс-служба МВД ПМР. Прадед отравился продуктами горения, равно как и помогавшая в тушении пожара 36-летняя соседка, но от госпитализации оба отказались.

Причиной пожара специалисты назвали неисправный сетевой фильтр - к нему были подсоединены несколько устройств, и этот узел уже давно износился и нуждался в замене.
  • Сегодня, 07:30
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