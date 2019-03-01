В Бендерах на улице Лазо в районе цветочного ряда ведутся работы по замене участка коллектора длиной 160 метров. Там установили железобетонные блоки, демонтировали линии электропередач и рекламные щиты, сняли тротуарную плитку и бордюры. Убрать пришлось и деревья – те, что попадали в зону разрытия, сообщается на сайте бендерской госадминистрации.
О том, что данный коллектор пришёл в негодность, стало известно месяц назад. Работы по его замене не начинались ввиду отсутствия материалов и источника финансирования. Новая полипропиленовая труба диаметром 800 мм уже на складе. Прежде чем её установят, демонтируют старую, железобетонную, пришедшую в негодность по причине газовой коррозии.
По словам специалистов, работа предстоит нелёгкая: коллектор располагается на глубине более 5 метров. Кроме того, здесь проходит множество инженерных коммуникаций: газо- и водопровод, электро- и теплосети. Тем не менее, задача посильная. Опыт у коммунальщиков уже имеется: в прошлом году аналогичные вопросы они решали на улице Котовского.
Сейчас ведётся работа по вскрытию асфальта. Предстоит вывоз грунта объёмом от 3 до 6 тысяч кубометров. Его будут складировать на территории строящегося пляжа у подножья Бендерской крепости. Далее произведут демонтаж старой трубы и укладку новой. После останется засыпать траншею песком и щебнем, утрамбовать. Серый вариант дороги сохранится на три месяца – такое время необходимо для усадки грунта. Летом будет уложено новое дорожное полотно.
Остановки общественного транспорта перенесли на площадь Освобождения. Здесь маршрутки будут базироваться до окончания работ, которые предположительно растянутся на весь март.
«Весь транспорт, который едет со стороны улицы Панина, въезжает в центр города по улице Суворова, поворачивает на улицу Ленина и останавливается на площади Освобождения. Там производится посадка и высадка пассажиров. Дальше транспорт двигается по своему маршруту», - рассказала главный специалист по транспорту госадминистрации Бендер Валентина Горбатюк.
Она пояснила, что автобус №7, который приезжает из микрорайона Северного, въезжает в город по улице Суворова, останавливается у кафе «Юбилейного». Дальше двигается по улице Ленина с остановкой у школы борьбы и бокса. Далее он поворачивает на Московскую, едет по Котовского и около дома №17, где построена новая остановка, производится посадка и высадка пассажиров. .