Анатолий Дирун, к. полит.н., научный руководитель Тираспольской школы политических исследований
«…Расклад в парламенте не будет играть решающую роль» Валерий Яниогло
24 февраля прошли выборы в парламент Республики Молдова. По единому национальному округу (партийные списки) ПСРМ набрала 31,15% голосов, блок ACUM — 26,84%, ДПМ — 23,62%, а партия «Шор» — 8,32% голосов. Остальные партии набрали менее 4% голосов избирателей при избирательном пороге 6%. В итоге социалисты получили 35 мест в парламенте, демократы — 30 мест, представители блока ACUM — 26 мест, а партии «Шор» — 7. Еще три мандата получили независимые депутаты.
Несомненно, что для партии социалистов результаты голосования являются неудовлетворительными. В свою очередь, для демократов эти выборы стали боевым крещением, впервые проведя избирательную кампанию с позиций «партии власти». С учетом того что ни одна партия, прошедшая в парламент не набрала большинства голосов 51 мандат, то демократов можно считать фактическими победителями. Они оказались в наиболее выгодной и привычной для себя роли «медиаторов» по формированию нового парламентского большинства.
Президент Молдовы Игорь Додон уже озвучил возможные сценарии развития пост выборной ситуации, но пока это больше напоминает различные подходы к тому, как техничнее оформить уже обговоренные концептуальные решения[1].
На наш взгляд, политолог Валерий Яниогло в своем комментарии газете «Коммерсант инфо» от 16 января 2019 года, представил очень реалистичное видение развития событий после выборов.
По его мнению, «большинство одномандатников, скорее всего, сформируют в законодательном органе власть. Помогать им при этом станут депутаты, избранные по партийным спискам. В данном случае, одномандатники приложат максимум усилий для изменения экономической ситуации в Молдове, так как это будет основанием для трансформации закона о выборах и перехода к выборам по округам без партийных списков. Расклад в парламенте не будет играть решающую роль. Думаю, что в данном случае будут переходы из партийных депутатов в самостоятельные единицы. Эта категория объединится вокруг известных людей и сформирует действенную власть, возможно на патриотической, экологической или другой основе — здесь есть много вариантов для предположений. Я убежден, что все эти изменения станут катализатором положительного движения в общественной жизни нашей страны!»[2]
Впрочем, у партии социалистов, есть потенциальная возможность не вступать ни в какие союзы с Демпартией, и всем продемонстрировать сплоченность рядов и принципиальность в отстаивании своих взглядов. Руководствуясь формулой Троцкого «чем хуже, тем лучше» в борьбе за власть и выйти на новые досрочные выборы.
На этом фоне, ожидать что для Приднестровья ситуация как-то радикально изменится говорить не приходится. Все политические партии Молдовы выступают за территориальную целостность страны. Это в свою очередь расходится с официальной позицией Тирасполя, стремящегося к международному признанию.
Об участии приднестровцев в голосовании
Жители Приднестровья, имеющие молдавское гражданство традиционно принимают участие в избирательных кампаниях в парламент Республики Молдова. Однако существовавшая до 2017 года пропорциональная система выборов распыляла тот незначительный процент граждан Левобережья, принимавших участие в голосовании.
В свою очередь приднестровское руководство всегда придерживалось нескольких правил связанных с любыми избирательными кампаниями в Молдове. Прежде всего, это позиция, что Тирасполь будет работать с любым составом парламента и правительством, которое будет сформировано по итогам выборов. Второе, в Приднестровье внимательно следили, за тем, чтобы молдавские партии чрезмерно не распространяли свою активность в избирательный период на территории республики. Третье, будет не справедливо утверждать, что в предыдущие годы, руководство Приднестровья никоим образом, не было вовлечено в молдавский избирательный процесс. Разные случались формы контактов.Однако они не вызывали ажиотажа и не создавали рисков для государственности республики.
Ситуация существенно не поменялась в 2016 году, когда за Игоря Додона как кандидата в президенты проголосовало порядка 17 тыс. избирателей из Приднестровья. Частичная организация подвоза людей на избирательные участки скорее было техническим дополнением к той массовой поддержке как кандидату, с которым встречается президент РФ В. В. Путин.
Таким образом, можно констатировать, что до 2019 года, сложилась определенная «модель не вмешательства» в молдавские выборы, в рамках которой участие жителей Приднестровья было, прежде всего, их личной инициативой, а официальные органы власти осуществляли функцию мониторинга выборов с точки зрения их влияния на общественно-политическую ситуацию в республики в целом.
Однако, 24 февраля 2019 году такой подход был нарушен. Так, кроме граждан традиционно участвующих в голосовании, в Приднестровье впервые была организована широкомасштабная избирательная кампания, по поддержке двух «независимых» кандидатов в парламент.
Это обстоятельство в свою очередь, создает ситуацию, при которой участие граждан Приднестровья в молдавских выборах потенциально становится «точкой напряженности» между Кишиневом и Тирасполем и формирует новые риски для государственности Приднестровья.
Наши «защитники» в парламенте Молдовы
Для того, чтобы понять о каких рисках мы говорим и почему вопрос ставится именно в такой плоскости, необходимо, напомнить какая сложилась «информационная повестка» в Приднестровье по отношению к молдавским выборам.
Первое, с момента избрания Игоря Додона президентом Молдовы в 2016 году, в СМИ Приднестровья достаточно критично относились к деятельности молдавского Президента, точнее его бездействием или не желанием противостоять антироссийских акциям и решениям, которые принимались Конституционным судом, парламентом и Правительством Молдовы. СМИ и общественность Приднестровья также крайне резко высказывались по любой инициативе Додона установить контакты с представителями политического сообщества Приднестровья.
Несмотря на такое критическое отношений со стороны СМИ, у приднестровских избирателей, принимающих участие в молдавских выборах, партия социалистов продолжает оставаться в качестве основной пророссийской политической силы в Молдове. Это во многом объясняется риторикой молдавских социалистов, а также широким освещением в масс-медиа встреч молдавского президента с российским лидером Владимиром Путиным.
В свою очередь, Демократическая партия и ее лидер Владимир Плахотнюк фактически не упоминаются в медийном пространстве Приднестровья.
Второе, с момента введения в 2017 году смешанной избирательной системы в Молдове и закрепления двух округов за территорией Левобережья, они рассматривалось со стороны Тирасполя как исключительно результат внутри молдавских политических игр, к которым, Приднестровье не имеет отношения.
Третье, накануне выборов в молдавский парламент, основной прогноз большинства экспертов, как в Тирасполе, так и Молдове, заключался в том, что ни одна партия не наберет большинство голосов [3]. Молдову ждут переговоры, альянсы и в целом неоднозначный, сложный период по формированию новой коалиции. И когда американское посольство делает заявления о том, что возможны массовые беспорядки, такие ожидания получают определённое подтверждение[4].
Суммируя вышесказанное, можно было ожидать, что руководство Приднестровья как минимум традиционно займет позицию наблюдателя до окончания формирования новых органов власти в Молдове. Такой подход, выглядел вполне закономерно в контексте интервью секретаря Совбеза России Патрушева [5], а также о заявления российского МВД о новом уголовном дела по отношению в лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку [6].
Однако, несмотря на все указанные обстоятельства, за неделю до выборов в Приднестровье разворачивается широкомасштабная избирательная кампания по поддержке Александра Олейника (округ №47 – районы Каменка, Рыбница, Дубэсарь, Григориополь) и Виорела Мельника (округ №48 – район Слободзея, муниципии Тигина и Тирасполь).
Когда мы говорим об избирательной кампании, речь идет не просто, об отдельных случаях распространения агитационных материалов социалистами или кандидатом от демпартий.
В данном случае, предметом нашегоисследования была организованная кампания в масштабах всего Приднестровья (от Каменки до Незавертайловки). Она включала в себя: формирование агитационной сетки, включающая работу молодежного актива, закрепление координаторов по предприятиям, населенным пунктам и депутатским округам, налаживание связи с молдавскими коллегами с целью координации совместных действий в день выборов. Конечно, с учетом времени и первого подобного опыта, у коллег было немало организационных ляпов, но это не умоляет того факта, как была качественно и с каким размахом была поставлена работа.
Будем считать случайностью, что сформированная «сетка» во многом «совпала» с ФИО активистов партии «Обновление» и фирмы «Шериф», принимавших участие на выборах в Верховный Совет в 2015 году и Президента в 2016 .
Отметим, что описание алгоритма организованной кампании не является целью этой статьи, так как у нас не журналистское расследование. Интерес представляет два момента. Перове, это обеспечение «технологической сшивки», т.е. обеспечение агитации за одномандатников и за список партии, т. к. это новый опыт для республики. Второе, анализ негативных последствий для Приднестровья полученных в результате этой компании на территории республики.
По первому вопросу, можно отметить, несмотря на то, что в каждом отдельном случае пункта сбора избирателей и расчета с ними (20 у.е/400 лей), работала общая схема объяснения по тому как и за кого голосовать. Так, избирателям, которые привлекались для голосования, ставилась задача (просьба, пожелание, рекомендация) запомнить и поддержать на возмездной основе ФИО «независимого кандидата» и отметить его в избирательном бюллетене.
С остальными тремя бюллетенями, которые оставались у них на руках, включая бюллетень голосования за партию, каждый решал сам как голосовать. Такая схема хорошо демонстрируют приоритеты, которые ставили перед собой организаторы, а именно важность победы, прежде всего в одномандатных округах.
Закономерно, что при таком подходе избиратели из Приднестровья выбирали партию социалистов, которая получила в итоге (52%) голосов, так как о ней они были лучше всего проинформированы. Большинство по мажоритарным округам получили т.н. «независимые кандидаты» Александру Олейник - округ № 47 (районы Каменка, Рыбница, Дубэсарь, Григориополь) и Виорел Мельник - округ № 48 (район Слободзея, муниципии Тигина и Тирасполь).
Мы оставляем за скобками моменты, связанные с работой избирательных комиссий и подсчетов голосов при таком наплыве избирателей. Это уже вопрос к молдавским коллегам.
Можно выделить один минус с точки зрения организации выборов. Это информационные обеспечение кампании в социальных сетях. Активные попытки «группы поддержки» показать, что выбор двух «кандидатов – чижиков ничего не решает» на фоне массового призыва заработать деньги, привела к тому, что сегодня в обществе есть четкое понимание о поддержке этих т.н. «независимых кандидатов» со стороны компании «Шериф».
Но можно согласиться с некоторыми местными блогерами, которые пишут, что разве «какая-то фирма не может поддержать кандидатов?». Действительно, любой руководитель магазинчика или мастерской мог также порекомендовать своим сотрудникам определенного кандидата и отвезти их на участки голосования. Однако, в нашей истории, нужно помнить, компания «Шериф», как пишет российский «Коммерсант» это «… крупнейший приднестровский холдинг, который принадлежит бизнесмену Виктору Гушану. В 2016 году президентом непризнанной республики стал Вадим Красносельский, поддержанный «Шерифом» и партией «Обновление», которая контролирует местный парламент и финансируется холдингом» [7].
На этом фоне сложилась парадоксальная ситуация. Только вдуматься - в парламентРеспублики Молдова, с которой мы находимся в состоянии неурегулированного конфликта, одни граждане Приднестровья агитируют и платят другим граждан Приднестровья за поддержку (голосование) т. н. «независимых депутатов», которых ни первые, ни вторые в глаза не видели. Сюжет для новой серии фильма «День выборов. Кандидаты-невидимки в Приднестровье».
В целом, с чувством «юмора» у т.н. «независимых кандидатов» оказалось все в порядке. Мало того, что никто из приднестровцев не видел и не встречался с ними, так наши молдавские коллеги предложили приднестровцам очень оригинальные слоганы в свою поддержку. В частности один за кандидатов просто и по-военному призвал голосовать за него, как за «защитника» - «Ваш защитник в Парламенте Республики Молдова!» «Жителям Приднестровья нужен МИР, ЗАЩИТА И ПРИЗНАНИЕ прав на уровне всех граждан Республики Молдова» [8]. Вот так не больше и не меньше.
В этой истории уже не суть важно за чей счет был банкет (молдавской или приднестровской стороны), но с уверенностью могу сказать. То, что случилось 24 февраля в Приднестровье, можно назвать как угодно, но это не выборы. Это денежная афера в масштабах республики, с которой мне еще за свою практику не приходилось сталкиваться. Как говориться «век живи, век учись».
Не знаю как новые два «защитника» будут представлять интересы приднестровцев, но как человек, имеющий 10 летний опыт парламентской работы, мог бы дать небольшой совет. После выполнения главной своей задачи, а именно голосования в поддержку нового парламентского большинства и выборов рабочих органов парламента, было бы неплохо попробовать себя в новой роли, вспоминая при этом приднестровскую избирательную эпопею как некую комедию, в которой «смешное есть [лишь] часть безобразного» (Аристотель, Поэтика).
«…Вы хоть понимаете теперь – что вы натворили?» В. Путин
Мы не знаем о мотивах решения менеджеров компании «Шериф», принять участие в этом «дне выборов» (неприязнь к Игорю Додону, просьбы партнёров по бизнесу, проверка своих мобилизационных возможностей или просто эксцесс исполнителя). Но в целом можно согласиться с выводом журналистов приднестровского издания «НП - inform», которые верно заметили, «…по всей видимости, участие холдинга в электоральных процессах Молдовы - не очередная предвыборная «утка», а реальность. Для чего такой явный «замес» и открытое противостояние с Додоном, мы можем только догадываться, но ясно одно – участие в выборах соседей приднестровской компании жизненно необходимо. А вот как это отразится на благополучии граждан Приднестровья и государственности ПМР, время покажет» [9].
Несомненно, что потребуется время для осознания тех последствий, которые мы получили в результате собственной поддержки т.н. «независимых кандидатов». Здесь возникает больше риторических вопросов к представителям наших политических институтов. Есть ли сегодня понимание того, что в любом государстве существуют определенные «красные линии», которые разделяют корпоративные желания с национальными интересами, нарушение которых, создает, прежде всего, дополнительные риски для государства?
Конечно, власти Приднестровья не имеют никакого отношения к компании в поддержку т. н. «независимых кандидатов». Как верно заметила Галина Михайловна Антюфеева « у Приднестровья свой парламент, официально мы в выборах в соседней Молдовы не участвуем, избирательных участков на своей территории не открывали. Однако, у нас проживают граждане, которые обзавелись молдавскими паспортами и имеют право выбирать парламент соседней страны. Мы с уважением отнеслись к просьбе молдавского руководства - не мешать им участвовать в голосовании. Что касается обвинений в фальсификациях со стороны некоторых молдавских партий, то власти Приднестровья к этому отношения не имеют» [10].
Если мы сделаем вид, что с формальной точки зрения дело обстоит именно так, то хочется, надеется, что руководство республики сделает выводы из тех негативных «информационно- смысловых» последствий, которые мы уже, получили в результате организации поддержки «независимых кандидатов» на территории Приднестровья. О репутации и доверии к власти. В результате выборов 24 февраля, по факту мы получили организованную приднестровцами избирательную кампанию, в которой агитировали за представителей Молдовы как представителей интересов. Вопрос пока не в том, как избиратели на это отреагировали и что они думают по этому поводу. Вопрос, почему это стало возможным в принципе? Можно проводить военно-патриотические праздники, призывать больше писать о людях труда. Но все это будет эффективно работать только в том случае, если «на следующий день» мы не будем массово в масштабах республики призывать своих граждан голосовать за «защитников» приднестровцев в парламенте Молдовы.
Внутренняя политика в государстве, это, прежде всего, работа на доверии, но «если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он дурак, это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь» (Василий Шукшин). Вы можете себе представить, чтобы в Абхазии, Южной Осетии в городах и селах просили и платили своим граждан, чтобы они приняли участие в грузинских выборах? Ответ очевиден. После такой агитации не стоит удивляться, если возрастет уровень обращений граждан Приднестровья в Кишинев, в том числе к вновь избранным депутатам.
«Вместе с Россией?» Приднестровье позиционирует себя как часть Русского мира, форпост России, мы любим демонстрировать, как сохраняем общее военно-историческое наследие. Несомненно, что культура, история, образование являются важными, но только элементами российского влияния в Приднестровье. Реализация этого влияния, прежде всего, зависит от конкретных управленческих решений, направленных на использование всех элементов влияния с целью решения стратегической задачи, высказанной гражданами на референдуме в 2006 году. Однако после таких решений как поддержка «независимых молдавских кандидатов», нам не стоит удивляться, что наши молдавские коллеги будут поддерживать антироссийские демарши. Это вполне вписывается в логику молдавской политики, но фундаментально противоречит ценностным ориентирам Приднестровья. В результате таких кампаний, Тирасполь начинает выглядетьстороной, которая научилась использовать «хаос войны» и превращать его в «сети прибыли» [11]. Но это не одно и тоже, когда мы заявляем, что мы «Вместе с Россией».
«Всех купили…» Я не знаю, просчитывал ли кто-то отрицательные информационные последствия для государства, после такого рода поддержки «независимых кандидатов». Но огромный массив отрицательной информации, который вылился на республику (не говоря уже о фирме «Шериф») является классическим примером планирования и проведения информационно-психологической операции, в результате которой Тирасполь получил серьезный ущерб.
Другими словами, Приднестровье выставили некой территорией, в которой за 20 у.е. можно купить всех и каждого. Давка и длинные очереди на выборах, создают прекрасную визуальную картинку того, будто жители Левобережья штурмуют избирательные участки в Молдове, как восточные немцы Берлинскую стену.
Достаточно посмотреть на заголовки новостей связанных с участием Приднестровья в выборах, и становится ясно, что в вопросах формирования имиджа республики, мягко говоря, появились новые акценты.
Приведем некоторые из них:
- Георге Петик: Плахотнюк и «Шериф» сфальсифицировали выборы (point.md)
- Кто привез приднестровцев? ПCРМ и ДПМ обвинили друг друга в подвозе избирателей (newsmaker.md)
- «Шериф» против друзей России: Жителей Приднестровья призывают голосовать против Додона и ПСРМ, – СМИ (ФОТО)» (aif.md)
- «Из ПМР на выборы выпускают лишь транспорт компании «Шериф», людям раздают уже готовые бюллетени с печатями за ДПМ»(bloknot-moldova.md)
- «Молдавские выборы усилили приднестровскими избирателями. К участкам массово свозят жителей непризнанной республики»(www.kommersant.ru)
- «Проевропейский курс Молдавии, видимо, предопределили приднестровцы» (www.ng.ru)
-«Кто поделил «шерифовские голоса». Партии Плахотнюка, Шора и Додона – главные бенефициары скандального голосования»(deschide.md)
-«В Приднестровье бросили все силы на удержание власти олигархата в Молдове» (dnestr.tv)
- «Автобусы "Шерифа", которые подвозят избирателей, маркируют спецнаклейками» (point.md)
-«Обратный эффект: приднестровцы берут деньги у «Шерифа», но голосуют за социалистов (izborsk.md)
- «Истерия вокруг «руки» Шерифа. Такого участия приднестровцев в выборах не ожидал никто» (np-inform.com)
- «Расследования. Республика Шериф» (www.rise.md)
-«Это провал: Додон проиграл Плахотнюку выборы по «приднестровским» округам. Два парламентских мандата достались «независимым» кандидатам, близким к Демпартии Молдавии» (regnum.ru)
Конечно, драматизировать ситуацию не стоит, но тем коллегам, которые думают что все под контролем, хочу привести цитату «прораба перестройки» Яковлева «…после XX съезда в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомышленников мы часто обсуждали проблемы демократизации страны и общества. Избрали простой, как кувалда, метод пропаганды «идей» позднего Ленина. Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработали (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и «нравственным социализмом» — по революционаризму вообще. Советский тоталитарный режим можно было разрушить только через гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования социализма. Оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что хитроумная, но весьма простая тактика — механизмы тоталитаризма против системы тоталитаризма — сработала».
Для Приднестровья как «непризнанного государства» стоит помнить историю Союза, особенно в части принятия решений по его развалу. Что у нас взялись пропагандировать и кого в этот раз избрали на роль кувалды?
В нашем случае, для начала необходимо отрефлексировать новую ситуацию и сделать соответствующие выводы. Предварительные итоги Первое, участие в выборах граждан Приднестровья, имеющих молдавское гражданство, перестает быть просто незначительным фактором, для республики. С одной стороны, сохраняется высокий потенциал увеличения числа граждан, с другой можно говорить потенциальной борьбе и давлении молдавских политических партий, которая будет разворачиваться вокруг такого электорального ресурса.
Второе, положительным моментом проведенной кампании по поддержке т. н. «независимых кандидатов» стало сдувание мифа о потенциале влияния приднестровских голосов на возможный предвыборный расклад в Молдове. Массовая скупка голосов для победы «независимых кандидатов» показала, что жители Приднестровья при таком подходе могут выбирать демократов, социалистов, коммунистов, шора. Но собственно, где здесь интересы Приднестровья? Эта ситуация продемонстрировала, что в реальности «приднестровским потенциалом» еще нужно уметь пользоваться. В противном случае, его будут использовать против нас, превратив в «троянского коня» для государственности республики.
Третье, Приднестровье должно выработать стратегию действий, в которой ясно разделять бизнес интересы и потенциальные риски для республики. Наивно было бы считать, что раз ТСВ не показало момент подвоза жителей и расчета с ними за работу, то этого факта не существует в природе. Сделать вид в следующий раз, что государство тут ни при чем, означает расписаться в собственном непрофессионализме.
Четвертое, хотется надеется, что имитация выборов, которая была 24 февраля в Приднестровье и полученный опыт, не станет руководством к действию на предстоящих выборах в ВС ПМР в 2020 году.
Пятое, если мы хотим увидеть большей социальной активности и поддержки со стороны граждан Приднестровья, необходимо развивать институциональные условия для развития собственных политических партий. В противном случае, количество граждан Приднестровья, с молдавским гражданством, которые будут пользоваться своим правом выбора, среди молдавских политических организаций будет только возрастать.
Хотелось бы верить, что полученный опыт это хороший повод для начала разговора о необходимости модернизации, политических институтов в Приднестровье.