Вот еще одна фейковая новость от блока ACUM. Видимо, заразились от своих идеологически близких политических коллег.

Как гражданам понимать эти сигналы и сообщения? Как «приглашение» к диалогу или желание блока ACUM уйти в политическую самоизоляцию? Странная попытка блока ACUM найти партнеров для борьбы с Демократической партией.

Хочу всем напомнить, что в качестве Президента Республики Молдова я не принимал участия в парламентской кампании и не являюсь субъектом послевыборных переговоров.



Поэтому любой «токсичный» комментарий или любая атака со стороны потенциальных оппонентов или политических партнеров будет мимо цели.



Обращаюсь ко всем политическим деятелям: занимайтесь лучше серьезными вещами, выполняйте предвыборные обещания, ведите переговоры интеллигентно, если можете. Люди, граждане Республики Молдова ожидают других действий от политического класса. А если не можете, то признайте это публично – чем скорее, тем лучше для получения ясной картины по политической ситуации в стране.