Непонятно что происходит в городе Рыбница - на Молдавском металлургическком з-аводе, как сообщают в социальных сетях, призошло, якобы, очень странное:
Несмотря на значительный ажиотаж, поднятый не только в сетях, но и в самой Рыбнице, власти отмалчиваются. Это вызвало реакцию горожан:
Более жестко с обращением к президенту выступил Геннадий Чорба : Господин Президент, я как гражданин Приднестровской Молдавской Республики, как рыбничанин, хочу от имени таких же жителей нашего города, да и Республики в целом задать Вам несколько вопросов.
Вадим Николаевич, что происходит у нас в стране? Город Рыбницу уже несколько дней будоражат всякого рода слухи, кстати наверняка имеющие под собой реальную основу, об аварии или происшествии, как Вам будет угодно, на Молдавском Металлургическом Заводе с выбросом радиоактивных элементов.
Поскольку Рыбница город маленький то информация о происшествие такого рода, не смотря на запрет со стороны руководства завода и подписки о неразглашении (кстати это противозаконно), быстро распространяются по городу. Тем более что некоторые граждане, имеющие доступ к информации на всякий случай вывезли из города своих родных и близких и в первую очередь детей. Я прошу меня не упрекать в паникерстве и раздувании ненависти к органам власти. Вопросы, которые я Вам сейчас задам, уже в открытую передаются из уст в уста у наших граждан. Ответьте мне, пожалуйста, почему наша исполнительная власть сегодня, исходя из анализа происходящего, занимается в основном зачисткой экономического пространства с помощью властных рычагов? Почему работа нашей законодательной власти сегодня ограничилась в основном пиарщиной с выставлением фото с разного рода собраний, праздников и мероприятий? Почему Вы, гарант Конституции, человек отвечающий за Республику, ограничили свои функции Бендерской Крепостью, награждениями и открытием всякого рода мемориальных досок? Почему сегодня стратегические решения принимаются вне структур власти? Такое ощущение что во власти не осталось людей, которые готовы брать на себя ответственность и выполнять свои прямые функции.
А теперь вернемся к ситуации в Рыбнице. Прошло уже пять дней после происшествие на ММЗ. Вместо того, чтобы объяснить что произошло, чем это чревато и какие могут быть последствия, у нас глава Администрации , Ваш кстати подчиненный, песни поет , устраивая флэшмоб на камеру. Государственные СМИ мужественно молчат, работникам завода предлагают за деньги гробить свое здоровье, расчищая вручную зону загрязнения, а часть работников пишут заявления, не желая убивать свое здоровье.
Господин Красносельский, где Ваша реакция? Где действия руководителя страны? Где четкая и слаженная работа органов власти в части оповещения населения и ликвидации последствий? Я понимаю что через пару дней будут найдены стрелочники и накажут невиновных и наградят непричастных. Это уже стало почерком нынешней власти. А пока по городу ползут слухи, в соц сетях распространяется информация, а депутаты с министрами празднуют 8 Марта. Хватит разрушать страну бездействием. Вы власть, народ Вам, Господин Президент, доверил свою судьбу и свою жизнь. Начните уже работать. Пора. Отсидеться не получиться...".
Надо добавить и то, что жители города Тирасполя уже давно порой ощущают токсичные запахи. Где и кто производит выбросы, предположительно фенола, власти не сообщают. По всем показателям у них норма.