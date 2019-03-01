Как стало известно, незадолго до 8 марта архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва отправил в администрацию президента ПМР письмо, в котором резко критиковал действия бендерских властей, которые под эгидой администрации президента проводят праздничные гуляния, посвященные Масленице.

Он обратил внимание, что все бы ничего, но сжигание чучела Масленицы есть языческий обряд, который не вяжется с православными традициями, "...и уж тем более делать это рядом с храмом".

Этот пример лишний раз свидетельствует насколько "православные" люди работают у нас, к примеру, в области культуры, - обращает внимание священнослужитель.



"Если же хочется и участвовать в языческих играх и крестик носить, то следует задуматься куда может привести такая дорога", - пишет архиепископ Савва.



