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Не пей, козленочком станешь - отказ от медосвидетельствования будет приравниваться к опьянению

Не пей, козленочком станешь - отказ от медосвидетельствования будет приравниваться к опьянению

Группа депутатов Верховного Совета инициировала принятие поправок в Уголовный кодекс, которыми уточняется такое понятие, как «опьянение» (это совокупность психических, соматических и неврологических расстройств, возникающих в результате интоксикации алкоголем, наркотическими средствами или психотропными веществами и приводящих к снижению способности человека отдавать отчет своим действиям и руководить ими), а также конкретизируется «лицо, находящееся в состоянии опьянения» и прописывается ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Законопроектом устанавливается, что лицом «в подпитии» признается (пардон за тавтологию) «лицо, управляющее автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, в случае установления факта употребления этим лицом вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ или других одурманивающих веществ в организме человека».

Кроме того, законопроектом предлагается закрепить следующую новеллу – отказ от законного требования сотрудников ГАИ пройти медицинское освидетельствование на предмет опьянения автоматически будет приравниваться к опьянению. По мнению нардепов, предлагаемая законодательная норма не позволит автовладельцам, «подозреваемым» в употреблении алкоголя и тем более, совершившим противоправные действия, избежать наказания.
Сегодня нередки случаи, когда водители отказываются встречаться с наркологами и проходить медосвидетельствование с целью «растянуть время» и протрезветь. В этой связи не могу не заметить – было бы здорово, если бы закон распространялся на всех автовладельцев, а то еще свежи в памяти случаи, когда «неприкасаемые» таки избегали наказания…

Кроме того, представленной законодательной инициативой предлагается привлекать водителей, скрывшихся с места совершения дорожно-транспортного происшествия, к уголовной ответственности наравне с нетрезвыми водителями. Сегодня в отношении них применяется лишь административная ответственность («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»). Авторы законодательной инициативы отмечают, что такая норма ставит «сбежавших» с места ДТП пьяных водителей в более выгодное положение с лицами, выполнившими требование о прохождении освидетельствования на состояние опьянения. Поэтому законодатели предлагают дополнить Уголовный кодекс дополнительными отягчающими обстоятельствами.
Так, деяние, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения или скрывшимся с места его совершения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. В случае, если в результате ДТП погиб один человек, статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет, два и более человек – от 4 до 9 лет.

Семен Погребняк


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Не пей, козленочком станешь - отказ от медосвидетельствования будет приравниваться к опьянению
  • Сегодня, 06:51
  • DTV
  • Просмотров: 15
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