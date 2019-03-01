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Молдова возглавила мировой рейтинг стран с наибольшей убылью населения

Молдова возглавила мировой рейтинг стран с наибольшей убылью населения
По прогнозам экспертов, к 2050 году число пенсионеров в стране удвоится и составит около 35% от общего числа населения.
Молдова вышла в мировые "лидеры" по темпам убыли народонаселения. Об этом говорится в демографическом прогнозе Чешского института геополитики и социальных наук.

Его эксперты составили рейтинг государств, где, по их [экспертов] прогнозам, в 21 столетии будет наблюдаться наибольшее сокращение населения. "В республике наблюдаются два основных тревожных фактора - самая низкая рождаемость и одновременно самый массовый отъезд граждан за рубеж. Если не будет предпринято срочных мер, к 2100 году население Молдовы уменьшится на 53,8% или почти в два раза по сравнению с показателями 2020 года", - процитировало в среду заключение чешского института местное издание "Блокнот Молдова", сообщает tass.ru.

Этот прогноз подтверждают и исследования, проведенные демографами Академии наук Молдовы, которые пришли к выводу, что к 2050 году население страны сократится почти на треть - с нынешних 3,5 млн до 2,5 млн жителей. В докладе Академии приводятся данные, согласно которым за годы независимости численность жителей республики (вместе с Приднестровьем) ежегодно сокращалась на 1,5% и уменьшилась с 4,4 млн до 3,5 млн человек. По мнению молдавских социологов, демографическая ситуация в стране может быть улучшена только при условии резкого повышения качества жизни в республике. Пока же аналитики констатируют, что почти треть населения покинула страну в поисках работы, при этом большая часть уехавшей молодежи не собирается возвращаться.

Эти изменения, отмечают местные аналитики, происходят на фоне отрицательного естественного прироста в республике - за последние годы там число умерших стабильно превышает число родившихся. Одновременно идет и процесс старения населения Молдовы. По прогнозам экспертов, к 2050 году число пенсионеров в стране удвоится и составит около 35% от общего числа населения.

tass.ru
  • Сегодня, 07:47
  • DTV
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