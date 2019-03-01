Правительство подкорректировало собственное постановление об установлении предельных уровней тарифов на этот год в главном вузе страны – Приднестровском госуниверситете.
Почем же нынче образование? Общеизвестно, что сегодня «учение, которое свет» влетает жаждущим знаний студентам, вернее, их родителям в круглую копеечку.
Традиционно самыми «дорогими» являются юридический, медицинский, экономический и инженерно-технический факультеты – годовое обучение здесь обойдется в 10345 рублей.
Самым «дешевым» - в силу невысокого рейтинга самой профессии (вернее, оплаты ее труда) – является обучение по педагогической специальности. Год обучения стоит 7439 рублей. Хотя тоже «нехилая» сумма. Наполовину дешевле стоит образование по заочной форме обучения – от 3719 до 5176 рублей в зависимости от выбранной профессии и факультета.
Впрочем, с ценами вы можете ознакомиться сами. Правительство также оформило для ПГУ тарифы на дополнительные виды услуг. Так, оформление дубликата диплома обойдется в 35, 75 руб., приложения к нему – в 22,2 руб. Оформление одного бланка аттестата доцента, профессора «выльется» в 140,6 руб. Самой скромной дополнительной услугой является ксерокопирование – один листик формата А-4 будет стоить 50 коп., формата А-3 – 95 коп.
«а) раздел 1 «Обучение 1 студента на договорной основе» таблицы Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: