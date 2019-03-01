Dnestr.TV

 
0

К оценке «достояния республики» будут привлекать международных оценщиков

К оценке «достояния республики» будут привлекать международных оценщиков
Правительство выступило инициатором внесения в Закон «О разгосударствлении и приватизации» изменений и дополнений, расширяющих список потенциальных оценщиков нашей государственной и муниципальной собственности.

Сегодня, в соответствии с действующим законодательством, рыночную стоимость доставшегося нам в наследство от дедов и отцов и, увы, уже скромного «достояния республики», включенного в программу разгосударствления и приватизации, определяет соответствующая комиссия из состава министерских и ведомственных чиновников.

Министр экономразвития С.Оболоник предлагает расширить списочный состав этой комиссии и законодательно закрепить возможность участия в ее работе независимых оценщиков, в том числе международных, имеющих значительный опыт в данной области.

Инициатива, возможно, неплоха, но немного запоздала – от советского промышленного, соцкультбытового наследства у нас мало что осталось. Продали! В разгар большой приватизации, прокатившейся по республике в начале 2000-х годов, мы «сбагрили» практически все значимые и крупные объекты – заводы и фабрики, разбазарили детские сады, распрощались с другими объектами соцназначения. Причем, «прощались» с госимуществом за копейки (в Бендерах, помнится, одно из предприятий ушло с приватизационного молотка по стоимости двухкомнатной квартиры). Да и другие предприятия уходили ниже своей рыночной стоимости. Не буду здесь даже вспоминать хрестоматийный случай продажи Молдавской ГРЭС, которая первоначально была продана неизвестной бельгийской фирме за цену, как минимум в три раза, ниже ее реальной. Все «свои», приближенные к власти, тогда «оторвали» себе кусок пожирней, и лишь единицы не угробили имущество. Вот когда нам был нужен независимый оценщик, хотя, еще вопрос, как долго он бы охранял свой независимый статус – при таких-то возможностях и искушениях!

Теперь-то чего звать независимых? Что оценивать? Хотя, может, у нас там что-то еще «завалялось», а мы, простые смертные, просто не в курсе?

Семен Погребняк
  • Сегодня, 17:19
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье бросили все силы на удержание власти ол ...
  • Тучи над Рыбницей встали....
  • Снимаем, назначаем…
  • Архиепископ Савва возмутился действиями чиновников горо ...
  • Чорба Геннадий: Хватит бояться! Хватит дрожать!
  • В ясный солнечный день - ДТП в Бендерах
  • Ну, слава Богу, и крестный ход провели, и комиссию созд ...
  • ВИТАЛИЙ АНДРИЕВСКИЙ: ЭТО ХОРОШО, ЧТО «ШЕРИФ» НАПЛЕВАЛ Н ...
  • В кортеж президента Додона врезался автомобиль
  • Не пей, козленочком станешь - отказ от медосвидетельств ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье бросили все силы на удержание власти ол ...
  • Тучи над Рыбницей встали....
  • Снимаем, назначаем…
  • Архиепископ Савва возмутился действиями чиновников горо ...
  • Чорба Геннадий: Хватит бояться! Хватит дрожать!
  • В ясный солнечный день - ДТП в Бендерах
  • Ну, слава Богу, и крестный ход провели, и комиссию созд ...
  • ВИТАЛИЙ АНДРИЕВСКИЙ: ЭТО ХОРОШО, ЧТО «ШЕРИФ» НАПЛЕВАЛ Н ...
  • В кортеж президента Додона врезался автомобиль
  • Не пей, козленочком станешь - отказ от медосвидетельств ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна