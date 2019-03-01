Правительство выступило инициатором внесения в Закон «О разгосударствлении и приватизации» изменений и дополнений, расширяющих список потенциальных оценщиков нашей государственной и муниципальной собственности.
Сегодня, в соответствии с действующим законодательством, рыночную стоимость доставшегося нам в наследство от дедов и отцов и, увы, уже скромного «достояния республики», включенного в программу разгосударствления и приватизации, определяет соответствующая комиссия из состава министерских и ведомственных чиновников.
Министр экономразвития С.Оболоник предлагает расширить списочный состав этой комиссии и законодательно закрепить возможность участия в ее работе независимых оценщиков, в том числе международных, имеющих значительный опыт в данной области.
Инициатива, возможно, неплоха, но немного запоздала – от советского промышленного, соцкультбытового наследства у нас мало что осталось. Продали! В разгар большой приватизации, прокатившейся по республике в начале 2000-х годов, мы «сбагрили» практически все значимые и крупные объекты – заводы и фабрики, разбазарили детские сады, распрощались с другими объектами соцназначения. Причем, «прощались» с госимуществом за копейки (в Бендерах, помнится, одно из предприятий ушло с приватизационного молотка по стоимости двухкомнатной квартиры). Да и другие предприятия уходили ниже своей рыночной стоимости. Не буду здесь даже вспоминать хрестоматийный случай продажи Молдавской ГРЭС, которая первоначально была продана неизвестной бельгийской фирме за цену, как минимум в три раза, ниже ее реальной. Все «свои», приближенные к власти, тогда «оторвали» себе кусок пожирней, и лишь единицы не угробили имущество. Вот когда нам был нужен независимый оценщик, хотя, еще вопрос, как долго он бы охранял свой независимый статус – при таких-то возможностях и искушениях!
Теперь-то чего звать независимых? Что оценивать? Хотя, может, у нас там что-то еще «завалялось», а мы, простые смертные, просто не в курсе? Семен Погребняк