Все, кто работал на патентной основе, должны будут отказаться от неё и выбрать один из трёх налоговых режимов, предлагаемых тираспольскими властями
По данным региональных СМИ, в зависимости от масштаба и направления деятельности предприниматели смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых, либо работать по упрощённой системе налогообложения. Третьим вариантом является приобретение индивидуального предпринимательского патента, но в этом случае будут накладываться ограничения на максимальный объём импортируемой продукции.
Те, кто не успеют подать заявление до 1 апреля, смогут работать на основе нынешнего патента не более одного месяца. источник