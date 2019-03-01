Самым тёплым на следующей неделе будет первый рабочий день.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, температура воздуха в понедельник достигнет + 19°С, затем температура несколько снизится и к четвергу составит + 8°С, передает esp.md.



Ночью температура воздуха будет варьироваться в пределах +1°…+5°С.



За весь период наблюдений абсолютный минимум температуры воздуха составлял ―25,8°C в Каларашском районе 4 марта 1955 г., абсолютный максимум температуры достигал +27,9°C в Комрате в 1926 г.