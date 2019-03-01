Водитель не справился с управлением и врезался в электроопору. Авария со смертельным исходом произошла примерно в половине второго ночи с 16 н а17 марата в Слободзейском районе. За руль Ford Scorpio 21-летний хозяин машины допустил своего нетрезвого друга. В качестве пассажиров в салоне находились владелец автомобиля и его 17-летний брат.
Недалеко от оптовой базы «Цыта» по улице Гагарина в селе Суклея водитель не справился с управлением, врезался в электроопору. Очевидец ДТП вызвал скорую и милицию. На место также прибыли сотрудники столичного аварийно-спасательного подразделения. Им пришлось использовать специальное оборудование для извлечения пострадавших из автомобиля, сообщает mvdpmr.org.
В результате дорожно-транспортного происшествия хозяин машины, ехавший на переднем пассажирском сидении, погиб на месте. Его брат с тяжёлыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение РКБ. Водитель не пострадал.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Управлявший транспортом 21-летний тираспольчанин задержан в порядке ст. 104 УПК Приднестровья.