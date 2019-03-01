Председатель Правительства ПМР Александр Мартынов представил Президенту кандидатуру будущего министра здравоохранения. По мнению главы исполнительной ветви власти, с управленческими функциями и выполнением задач, стоящих перед министерством, справится действующий зампред Правительства Алексей Цуркан. Александр Мартынов напомнил, что Алексей Цуркан имеет опыт работы в аппарате законодательного органа, а находясь в должности заместителя председателя Правительства ПМР, он курировал направления социальной направленности, в том числе и сферу здравоохранения.
«На протяжении двух лет Алексей Алексеевич активно принимал участие в разработке и реализации тех программ, которые были запущены по Министерству здравоохранения. Это разработка инфраструктурных проектов и принятие практических мер в части стимулирования персонала, в частности, речь идет о возврате доплат сотрудникам системы здравоохранения. Он руководил и работой по разработке стратегии развития системы здравоохранения. Полагаем, что Алексей Алексеевич является достойной кандидатурой на этот пост. Считаем, что он сможет организовать работу Минздрава так, чтобы система здравоохранения Приднестровья развивалась только в позитивном ключе», – отметил Александр Мартынов.
Президент нашел предложение обоснованным, а представленную кандидатуру на должность министра здравоохранения – заслуживающей доверия. Вадим Красносельский, предваряя возможные вопросы относительно того, почему потенциальный глава ведомства не является профессиональным медиком, отметил, что министр – это прежде всего администратор. Алексей Цуркан, по мнению главы государства, обладает достаточным управленческим опытом и значительным объемом знаний о ситуации в сфере здравоохранения. Поддержав его кандидатуру, Вадим Красносельский нацелил будущего руководителя на создание, запуск и постоянное поддержание в действии эффективного механизма защиты здоровья граждан республики.
Алексей Цуркан, выразив благодарность за оказанное доверие, подчеркнул, что в полной мере осознает значимость и серьезность стоящих перед министерством задач и реально оценивает сложность их решения. «Каждый гражданин должен почувствовать улучшения в сфере здравоохранения. У нас есть четкое понимание того, что необходимо сделать. Все отражено в проекте Концепции развития здравоохранения, над которым мы работали в прошлом году. Он разработан с учетом положений Стратегии развития ПМР на ближайшие восемь лет. В ближайшее время будет представлен плановый, комплексный подход, как системе здравоохранения предстоит развиваться в долгосрочной перспективе», – поделился с руководителем страны Алексей Цуркан.
Президенту представили и кандидатуры заместителей министра здравоохранения. Замом по лечебной части предложено назначить Евгения Калалб (сегодня возглавляет Республиканский центр скорой медицинской помощи).
Вопросы развития и инфраструктурные проекты сможет, по мнению Правительства, эффективно курировать Евгений Кузьмин – действующий руководитель поликлиники при Минобороны.
Кандидат на пост замминистра по экономическим вопросам – сотрудник Счетной палаты ПМР Вероника Тазова. На данный момент она возглавляет одно из управлений Инспекции по контролю за исполнением доходов и расходов консолидированного бюджета, внебюджетных фондов и счетов.
По словам Александра Мартынова, Правительство считает необходимым усилить ревизионно-контрольное направление внутри Министерства здравоохранения ПМР. На должность руководителя соответствующего отдела предложена кандидатура Татьяны Булига – подполковника милиции, возглавляющей отдел документальных исследований и ревизии УБЭПиК МВД ПМР.
Познакомившись с кандидатами, Вадим Красносельский отметил, что формирование команды – дело руководителя. Ни один из претендентов на пост замминистра не был оспорен главой государства.
Президент нацелил участников совещания на совместную плодотворную работу, отметив значимость направления, в котором им предстоит трудиться. Сферу здравоохранения он назвал одним из важнейших социальных элементов современного общества, подчеркнув, что на сегодняшний день это звено является крайне слабым. В отличие от, к примеру, ГТК и МВД, где удалось добиться позитивных изменений, Минздрав остается раздражающим фактором, заметил Президент. Он обозначил основные направления предстоящей модернизации системы здравоохранения.
«Первое направление – совершенствование материальной базы. В этом году по программе капвложений предусмотрен ремонт или строительство 31 объекта здравоохранения. Это много для нашей республики, но это не предел. Необходимо и техническое совершенствование – это второй этап. Речь идет о переходе на новые методики, более высокий технический уровень обслуживания больных. Третье направление – кадровый потенциал. Я выступаю за то, чтобы мы сами готовили основную часть специалистов в рамках как вузовской, так и послевузовской подготовки. У нас есть хорошая площадка – медфакультет ПГУ. Если говорить о более узкой специализации, то, конечно, обучение должно проходить и за рубежом – в Молдове, Украине, Российской Федерации, если необходимо, и в странах Европейского союза. Все зависит от конкретной задачи. Но на базовом уровне мы должны создать свою систему подготовки медицинских кадров. Эта система должна быть бесплатной. Еще одно важное направление дальнейшей работы – связь с общественностью. Встречи с представителями гражданского общества, различных организаций должны быть системными и постоянными. Должностные лица обязаны оперативно реагировать на все поступающие заявления, давать оценку каждой конкретной ситуации, чтобы граждане чувствовали, что нужны государству, что они находятся под его защитой, причем речь идет не только о пациентах, но и о медицинском персонале: врачи и сотрудники медучреждений тоже нуждаются в поддержке», – подчеркнул Вадим Красносельский.
Официальное назначение представленных Правительством кандидатов на должность Министра здравоохранения ПМР и его заместителей состоится с подписанием соответствующих нормативных актов Президента ПМР и председателя Правительства ПМР. Источник