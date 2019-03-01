Депутаты продолжают «закручивать гайки» в области информации
На этот раз под их «раздачу» попадают уже операторы электросвязи. Но все по порядку. Напомним, что сейчас на рассмотрении Верховного Совета находится проект закона «О внесении дополнения в Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», инициированный нардепами И.Бугой, А.Сафоновым, П.Шинкарюком и Р. Гареевым. Посредством своего законопроекта парламентарии «настаивают» на необходимости ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона, по представлению Прокурора республики. В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в глобальной сети Интернет, информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, призывы к участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного законом порядка, а также информации, содержащей иные признаки экстремистской деятельности, доступ к такой информации подлежит ограничению.
Но они не ограничились лишь законом об информации – по их мнению, его (законопроекта) принятие «тянет» за собой необходимость внесения изменений и в Кодекс об административных правонарушениях: так сказать, наказание должно быть не только моральным, но и материальным. Под материальную ответственность - по замыслу той же группы нардепов в лице А.Сафонова, И.Буги, Р.Гареева и П.Шинкарюка – должны подпадать … операторы электросвязи, оказывающие услуги по предоставлению доступа к глобальной сети Интернет, не выполняющие предписание закона. В случае, если они не ограничат доступ к информации, которая признана госорганом власти в области информационных технологий «неправильной» (читай выше, в какой связи), то будут наказаны рублем в размере от 150 до 200 РУ МЗП, юридические лица – в размере от 400 до 500 РУ МЗП. Такого же размера административный штраф будет накладываться на операторов, если они не возобновят доступ к информации на основании сведений, полученных от того же органа власти. Алан Вислодуев