Dnestr.TV

 
0

Наказывать, наказывать и еще раз наказывать!

Наказывать, наказывать и еще раз наказывать!
Депутаты продолжают «закручивать гайки» в области информации

На этот раз под их «раздачу» попадают уже операторы электросвязи. Но все по порядку. Напомним, что сейчас на рассмотрении Верховного Совета находится проект закона «О внесении дополнения в Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», инициированный нардепами И.Бугой, А.Сафоновым, П.Шинкарюком и Р. Гареевым. Посредством своего законопроекта парламентарии «настаивают» на необходимости ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона, по представлению Прокурора республики. В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в глобальной сети Интернет, информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, призывы к участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного законом порядка, а также информации, содержащей иные признаки экстремистской деятельности, доступ к такой информации подлежит ограничению.

Но они не ограничились лишь законом об информации – по их мнению, его (законопроекта) принятие «тянет» за собой необходимость внесения изменений и в Кодекс об административных правонарушениях: так сказать, наказание должно быть не только моральным, но и материальным.
Под материальную ответственность - по замыслу той же группы нардепов в лице А.Сафонова, И.Буги, Р.Гареева и П.Шинкарюка – должны подпадать … операторы электросвязи, оказывающие услуги по предоставлению доступа к глобальной сети Интернет, не выполняющие предписание закона. В случае, если они не ограничат доступ к информации, которая признана госорганом власти в области информационных технологий «неправильной» (читай выше, в какой связи), то будут наказаны рублем в размере от 150 до 200 РУ МЗП, юридические лица – в размере от 400 до 500 РУ МЗП. Такого же размера административный штраф будет накладываться на операторов, если они не возобновят доступ к информации на основании сведений, полученных от того же органа власти.

Алан Вислодуев
  • Сегодня, 12:29
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье бросили все силы на удержание власти ол ...
  • Тучи над Рыбницей встали....
  • Архиепископ Савва возмутился действиями чиновников горо ...
  • Чорба Геннадий: Хватит бояться! Хватит дрожать!
  • Почем в Приднестровье высшее образование?
  • Ну, слава Богу, и крестный ход провели, и комиссию созд ...
  • ВИТАЛИЙ АНДРИЕВСКИЙ: ЭТО ХОРОШО, ЧТО «ШЕРИФ» НАПЛЕВАЛ Н ...
  • В кортеж президента Додона врезался автомобиль
  • Минимальная зарплата в Молдове в 2019 году по сравнению ...
  • Флогимон: выброс радиации в Рыбнице все-таки был

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье бросили все силы на удержание власти ол ...
  • Тучи над Рыбницей встали....
  • Архиепископ Савва возмутился действиями чиновников горо ...
  • Чорба Геннадий: Хватит бояться! Хватит дрожать!
  • Почем в Приднестровье высшее образование?
  • Ну, слава Богу, и крестный ход провели, и комиссию созд ...
  • ВИТАЛИЙ АНДРИЕВСКИЙ: ЭТО ХОРОШО, ЧТО «ШЕРИФ» НАПЛЕВАЛ Н ...
  • В кортеж президента Додона врезался автомобиль
  • Минимальная зарплата в Молдове в 2019 году по сравнению ...
  • Флогимон: выброс радиации в Рыбнице все-таки был
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна