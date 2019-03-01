В это воскресенье в Украине будут выбирать нового главу государства. Участие в избирательном процессе могут принять граждане Украины, проживающие на территории Приднестровья. Для них организуют бесплатный транспорт в Кишинев (Посольство Украины) и Бельцы (Консульство), так как именно там они смогут проголосовать.
Автобусы будут отправляться по следующему графику: - Бендеры – Кишинев в 8:00 от Государственной администрации города; - Днестровск – Кишинев в 8:00 от ДК «Энергетик»; - Слободзея – Кишинев в 8:00 от Государственной администрации района; - Тирасполь – Кишинев в 11:00 от Республиканского театра драмы и комедии им. Аронецкой; - Григориополь – Кишинев в 10:00 от Государственной администрации района; - Дубоссары – Кишинев в 11:00 от Государственной администрации района; - Каменка – Бельцы в 09:00 от Государственной администрации района; - Рыбница – Бельцы в 10:00 от Государственной администрации города.
За справками обращаться: г. Тирасполь и г. Бендеры – «Украинский дом», 0 (533) 5-55-42; г. Днестровск – Федоренко Галина Ивановна, 0 (777) 1-32-19; г. Слободзея и Слободзейский р-н – Геращенко Светлана Васильевна, 0 (778) 8-80-51; г. Григориополь и Григориопольский р-н – Богуцкая Наталья Борисовна, 0 (778) 3-35-57; г. Дубоссары и Дубоссарский р-н – Вербецкий Виктор Витальевич, 0 (777) 4-11-49; г. Рыбница и Рыбницкий р-н – Король Тамара Николаевна, 0 (775) 1-55-31; г. Каменка и Каменский р-н – Стасишена Валентина Петровна, 0 (777) 5-15-20.
«До уваги громадян України!
31 березня 2019 року вiдбудуться вибори Президента України. Довiдкову iнформацiю можна отримати у дiльничних виборчих комiсiях у Кишиневi (тел. +373 22 582 117), Бельцях (тел. +373 23 143 044), а також у мiсцевих осередках українських громадських органiзацiй».
«Вниманию граждан Украины!
31 марта 2019 состоятся выборы Президента Украины. Справочную информацию можно получить в участковых избирательных комиссиях в Кишиневе (тел. +373 22 582 117), Бельцах (тел. +373 23 143 044), а также в местных украинских общественных организациях». Источник