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Из интервью президента Рошена: Я отчитываюсь перед Ротшильдами, а не перед Порошенко

Из интервью президента Рошена: Я отчитываюсь перед Ротшильдами, а не перед Порошенко
— Вы экспортируете продукцию в страны, находящиеся под санкциями?
— Если бы я торговал оружием, у меня был бы целый отдел по обходу санкций. Поскольку я торгую конфетами, то специально не нарушаю. После начала шума в Приднестровье они перестали покупать нашу продукцию. Потом стало ясно, что у них возникли какие-то сложности с банками.

— Вы работали с "Шерифом" в Приднестровье?
— Работал, но после начала "шухера" они не могут перечислить деньги.

— То есть сейчас вы не поставляете продукцию?
— Сейчас нет. Поставляю ее тогда, когда они платят деньги. С учетом того, что это дикое поле, то, как вы понимаете, я отпускаю товар только по предоплате. Если деньги оттуда не приходят, я не отпускаю. Тут все очень просто.

— То есть "просто бизнес"? Хотя этот регион ассоциируют исключительно с РФ...
— Во-первых, его ассоциируют относительно недавно, я напоминаю.

— До этого и Россия не захватывала украинские земли.
— Нам скорее надо было обсуждать, сколько в Украину из Приднестровья завозилось "левого" спирта, например. А когда меня спрашивают, что я туда конфеты продавал товарищам из "Шерифа" — ну, да. Конфеты — не военный товар. Я уже давно не продаю ничего "Шерифу", потому что они не платят деньги. А не платят, потому что у них возникли проблемы с банками.

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  • Вчера, 11:07
  • DTV
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