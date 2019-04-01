— Вы экспортируете продукцию в страны, находящиеся под санкциями? — Если бы я торговал оружием, у меня был бы целый отдел по обходу санкций. Поскольку я торгую конфетами, то специально не нарушаю. После начала шума в Приднестровье они перестали покупать нашу продукцию. Потом стало ясно, что у них возникли какие-то сложности с банками. — Вы работали с "Шерифом" в Приднестровье? — Работал, но после начала "шухера" они не могут перечислить деньги. — То есть сейчас вы не поставляете продукцию? — Сейчас нет. Поставляю ее тогда, когда они платят деньги. С учетом того, что это дикое поле, то, как вы понимаете, я отпускаю товар только по предоплате. Если деньги оттуда не приходят, я не отпускаю. Тут все очень просто.
— То есть "просто бизнес"? Хотя этот регион ассоциируют исключительно с РФ... — Во-первых, его ассоциируют относительно недавно, я напоминаю.
— До этого и Россия не захватывала украинские земли. — Нам скорее надо было обсуждать, сколько в Украину из Приднестровья завозилось "левого" спирта, например. А когда меня спрашивают, что я туда конфеты продавал товарищам из "Шерифа" — ну, да. Конфеты — не военный товар. Я уже давно не продаю ничего "Шерифу", потому что они не платят деньги. А не платят, потому что у них возникли проблемы с банками.