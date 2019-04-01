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Артур Велехов: зачем гадалка, знахарь, трэвэл-блоггер, бизнесвумэн и т.д. Ирина Василакий баллотировалась в президенты ПМР в 2016 году?

Артур Велехов: зачем гадалка, знахарь, трэвэл-блоггер, бизнесвумэн и т.д. Ирина Василакий баллотировалась в президенты ПМР в 2016 году?
Блогер Велехов (Velehov.Blog) опубликовал на своем канале ряд документов, которые заставляют взглянуть под особым углом на действия одного из экс-кандидатов в президенты ПМР Ирины Василакий. Публикую его пояснения без комментариев:

Артур Велехов: зачем гадалка, знахарь, трэвэл-блоггер, бизнесвумэн и т.д. Ирина Василакий баллотировалась в президенты ПМР в 2016 году?
Фото: Ирина Василакий

Утренний ликбез. Многие подписчики недоумевают, зачем гадалка, знахарь, трэвэл-блоггер, бизнесвумэн и т.д. Ирина Василакий баллотировалась в президенты ПМР в 2016 году?

Все просто, друзья. Будучи зарегистрированным кандидатом, Василакий получила шикарную медиа-площадку для очернения экс-президента и кандидата на второй срок Евгения Шевчука. Доставалось и окружению ЕВШа.

Ирина Василакий записывала и выставляла в Интернет откровенные частные разговоры с Натальей Никифоровой, ездила по окрестностям Тирасполя и снимала влоги про vip-дома политиков и госчиновников, откровенничала про свои непростые личные отношения с Евгением Шевчуком.

В определенный момент Василакий подобралась к Талгату Байтазиеву, "другу" Шевчука, гендиректору Молдавского Металлургического Завода. Информации о том, как Байтазиев довёл ММЗ до ручки миллионными кредитами было предостаточно. Оставалось только её озвучить, что было выгодно и главному конкуренту Шевчука, ставленнику концерна "Шериф" Вадиму Красносельскому.

Байтазиев узнал об этом заранее и предложил Василакий сделку - он покупает ей квартиру, а она забывает о его существовании.

Фотографии выше (см. telegram.org, velehovblog -Г.В.) - доказательство того, что сделка прошла успешно. Квартиру оформили на сына Ирины Василакий, чтобы замести следы

В следующем посте будет аудиозапись разговора Ирины Василакий со своим подельником по имени Семён. Экс-кандидат в президенты ПМР рассказывает о квартире и жалуется на жадность другого соратника Шевчука - Андрея Безбабченко, бывшего руководителя госадминистрации Тирасполя, который "должен был дать денег на ремонт"
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Интересно, как это прокомментирует сама И.Василакий?
  • Вчера, 11:22
  • DTV
  • Просмотров: 563
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